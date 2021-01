Allakukkunud 737 Max-lennukeid puudutav pettus läks tootjale miljardeid maksma

Ärileht kirjutas hiljuti, et lennukitootja Boeing viis läbi pettuse, saamaks uut lennuluba ja maineparandust oma 737 Max-reisilennukitele, millest kaks 2018.–2019. aastail alla kukkusid ja kokku 346 inimest teise ilma viisid.

Täpsemalt mängisid lennufirma ja USA lennuameti esindajad kokku, et premeerida lennusimulaatoris tarkvaravigu otsivaid testpiloote paremate tulemustega, kui nad muidu saada võinuks.

737 Max'id said uue lennuloa mullu novembris, aga sellele järgnes nüüd süngem uudis. USA justiitsministeeriumi tellitud, ligi kaks aastat väldanud uurimise tulemusena selgus lennufirma ja lennuameti kokkumäng.

See räpane strateegia tõi Boeingule kokkuvõttes umbes 2,51 miljardi USA dollari (2,05 miljardi euro) suuruse lisaväljamineku. Selle hulgas on:

243,6 miljoni dollari suurune trahv,

500 miljoni dollari suurune fond hukkunute lähedaste jaoks,

1,77 miljardit Boeingu klientidele, kes ei saanud hangitud 737 MAX'e vahepeal kasutada

Boeing ei taha USA valitsuse petmises süüdi mõistetud saada, nii et lubas nõutud summa ära maksta ja loobub edasisest kohtuteest. Suur osa kulutusest kajastub muuseas juba firma eelnevate tegevuskvartalite aruannetes.

Sellise lahenduse vastu leidub juba avalikult kaebajaid, kes peavad karistust kaugelt liiga kergeks. Nt Peter DeFazio võrdleb otsust pelgalt hoiatava laksuga ja nimetab seda solvanguks korporatiivse ahnuse tõttu 346 hukkunu lähedastele.

"Selline summa on kõigest osake Boeingu iga-aastasest käibest ja võtab suurfirmalt kriminaalkorras vastutuse," kinnitab ta. DeFazio on esindajatekoja alla kuuluva taristu ja transpordi komitee (US House Committee on Transportation and Infrastructure) juhatuse esimees.

Esimesed lennufirmad on 737 Maxid siiski juba julgenud taas kasutusele võtta, kaasa arvatud Boeingu kodumaal USAs.

Saame näha, kuidas mõjutab Boeingu mainet värske uudis, et üks nende toodetud reisilennuk täna õhureisi ajal kaduma läks...