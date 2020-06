Ahvid röövisid Indias koroonahaigete verd

Uudisteagentuur Reuters kannab ette: Indias Meeruti linnas juhtus nii, et osariikliku meditsiiniülikooli linnakus kõndinud laboritöötajat ründas ahvikari, kes röövisid temalt nelja COVID-19 haige verenäidised.

Õnneks pole hetkel teada, et seda haigust põhjustav koroonaviirus SARS-CoV-2 võiks inimvere kaudu ahvidele edasi levida. Samas ei tea me selle viiruse kohta veel palju, nii et juhtum on ikkagi murettekitav.

Loe uue koroonaviiruse levimisest loomadele Delfi uudisest

India ahvid on viimasel ajal inimeste vastu sõjakamad ja toitu otsides isegi jultunumad kui tavapäraselt. Osaline süü on selles muidugi aina laienevatel inimasustustel, mille rajamine eri loomade loomulikku elukeskkonda hävitab.

Aga ahvid on ka ise häiritud, et ei saa inimestelt nii palju toitu kui enne, mh seetõttu, et paljud istuvad koroonapiirangute tõttu kodus.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!