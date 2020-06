Advokaat selgitab: kust leida iduettevõtluse jaoks raha

Kriisi ajal muutusid nii pangad kui ka investorid ettevaatlikumaks ning laenu andmist või investeeringu tegemist kaalutakse senisest põhjalikumalt.

Advokaadibüroo Hedman Partners advokaat Kati Pino toob välja seitse peamist võimalust, mille hulgast rahastuse kaasamist kaaluda.

Väga varase ettevõtja kolm F-i

Kui ettevõte on väga varases faasis, siis on esimeseks rahastamisallikaks kolm F-i ehk sõbrad (ingl friends), perekond (family) ja kergeusklikud (fools).

Nendelt rahakaasamise eelised on kiirus ja lihtsus. "Tuttavad ei vii ettevõtja suhtes ülipõhjalikku taustakontrolli ning rahastamine toimub suuresti usalduse pealt ja korporatiivdokumente ei vormistata,” selgitas Kati Pino.

Miinus on rahasummade väiksus, sest sellised investorid investeerivad oma isiklikku raha ning ei oma suure tõenäosusega laialdasi investeerimiskogemusi.

Järgmine aste: ingelinvestor

Kui ettevõtjal on vajadus kaasata raha suuremas summas, on põhjust vaadata ingelinvestorite poole, kes teevad investeeringuid samuti varases faasis ettevõtjatesse.

Investeeringuid tehakse sündikaatidena ning summad on pigem sadades kui kümnetes tuhandetes.

Ingelinvestorite rahale on oluliselt suurem konkurents, kuna rahastajad on tuntud ja rahakaasamise protsess on pikem ja formaalsem kui kolme F-i puhul.

Kiirendi kui kombinatsioon oskusteabest ja investeeringust

Koroonakriis sundis kolima kontoreid ja kauplusi veebi ja sama tegid kiirendid.

Kiirendis osaledes on iduettevõtjal võimalik saada oskusteavet ning enamasti ka investeering. Suurematesse ja tuntumatesse kiirenditesse pääsemiseks on vaja läbida tihe sõel, seega ei ole see kindel lahendus ning kiirendisse kandideerimisega paralleelselt võiks iduettevõtja ka alternatiivseid rahastusi otsida.

Edukas osalemine kiirendis võib ettevõtjale anda tiivad ning avada uksi, millest ei osanud algselt unistadagi.

Ühisrahastuskampaania läbiviimine

Kui ettevõtja on juba saavutanud kõlapinna ühiskonnas, siis on üks hea võimalus ühisrahastuskampaania korraldamine. Selle valiku eelis on lihtsus – platvormidel on valmis lepingud ning ainus mure on kampaania püsti panna ja seda piisavalt turundada, et eesmärk saavutada.