94 644 eine uurimine annab lootust: taimetoitlus võib päästa maailma

Maailma elanike toidulaua katmise arvele karilooma- ja kalakasvatuste toodanguga võib kanda rohkem kui poole toiduainetööstuse tekitatavatest kasvuhoonegaasi-emissioonidest.

Toitumisharjumuste muutmine on üks tõhusamaid viise, kuidas eraisikud saavad aidata kaasa võitlusele kliimamuutuse vastu — isegi tõhusam, kui duši all viibitud aja lühendamine või autode ühiskasutus.

Samas tuleb nentida, et inimeste kannustamine lihast loobuma või vähem loomseid toiduaineid sööma on juba mõnda aega osutunud keeruliseks. Haridus- ja teavitustööl ja isegi rahalistel stiimulitel — nagu punase liha maksustamine — on inimeste individuaalsete tarbimisotsuste langetamisele piiratud mõju; samuti on need poliitilises plaanis vastuolulised.

Hiljuti teadusajakirjas Proceedings of the National Academy of Sciences ilmunud uuring keskendus küsimusele, kuidas taimetoidu-valiku laiendamine suunab inimesi eelistama rohkem taimset toitu.

Ühendkuningriigis tegutseva Cambridge’i ülikooli kolmest kohvikust aasta jooksul ostetud roogasid analüüsides seirasid uurijad roogade valikuid kahes kohvikus, kus juba pakuti eri määral taimetoite.

Kolmandas kohvikus suurendasid uurijad ise taimsete valikute hulka 16,7% võrra nii, et need moodustasid kogu menüüst poole.

Teadlased leidsid, et taimsete toitude osakaalu kahekordistamine kergitas taimetoidu-põhiste roogade müüki 41%–79%. Taoline tulemus annab mõista, et laiema valiku taimsete toitude pakkumine suurendab tõenäosust, et ostjad valivad loomse toidu asemel taimse roa.