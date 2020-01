VIDEO | Hiinas kihutab uus maailma kiireim rong, millel pole juhti vajagi!

Pekingit, Yangingit ja Zhangjiakout ühendav kiirraudtee valmis Pekingi taliolümpiale mõeldes, mis algab küll alles 2022. aasta veebruaris.

Nelja aastaga välja arendatud isejuhtiv kiirrong on hetkel omasuguste seas* loomulikult maailma kiireim ja kihutab kuni 350 km/h. Pekingi ja Zhangjiakouti sõit kestab väidetavalt vaid 47 minutit, senise tavapärase kahe-kolme tunni asemel.

Sõidudistants on 174 kilomeetri pikkune ja sisaldab 10 vahepeatust. Et reisijatel siiski igav ei hakkaks, on vagunites 5G mobiilne internet ja nutivalgustus. Igal istmel on juhtmeta laadimise dokk nutiseadmetele ja puutetundlik kontrollpaneel. Igasuguseid probleeme sõidu ajal püüavad reaalajas tuvastada kokku 2718 eri sensorit.

Pakihaldussüsteem on loodud just sportlaste ja nende talispordivarustusele mõeldes. Isegi ratastoolis reisijatele on mõeldud – osasid istmeid saab eemaldada, et ruumi juurde teha. 2022. aasta paraolümpiat ei saa ju samuti unustada.

Vahejaamades teenindavad reisijaid tehisintellektiga varustatud robotid, kes annavad infot liikumissuundade, pagasi ja enda registeerimise võimaluste kohta, mis toimub näotuvastuse teel.

Kui see kõik tõele vastab ja toimib nii edukalt kui loodetud, siis on sündinud vist küll midagi iga tehnoloogia- ja kiirrongifänni unistuste rongi taolist!

* Täpsustuseks. Selle artikli kangelane on küll kiireim isejuhtiv rong, aga mitte kireim rong üldse. Inimjuhiga rongidest on kiiremaid vähemalt neli, neist pingerea esiotsas kaks Hiina rongi, kolmas Jaapanis, neljas Itaalias.