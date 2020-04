TalTech podcast 1: Miks tulla õppima Tallinna tehnikaülikooli?

Paljude jaoks on käes küsimuste, valikute ja otsuste aeg. Kuhu ülikooli sa edasi lähed? Mida õppima? Tallinna tehnikaülikooli podcast’ide seeria aitab sul otsustada ja nii mõnelegi suurele küsimusele vastuse leida.

Seeria esimeses podcast’is kõneleb Tallinna tehnikaülikooli prorektor Hendrik Voll. Kõigepealt tuleb juttu sellest, miks peaks valima just TalTechi – mis on eelised teiste ülikoolide ees? Mida kujutab endast mõne aasta tagune õppeprogrammide reform ja millise metoodika alusel õppekavad valiti ning koostati? Kuidas suhestuvad õppekavad tegeliku eluga?

Arutlusele tuleb ka, mis tingib Tallinna tehnikaülikooli lõpetajate kõrge palgataseme ja miks tudengeid juba bakalaureuseõpingute ajal tööle värbama tullakse. Kuidas suhtub sellesse ülikool ise?

Lõpetuseks räägib prorektor ka õppevälistest tegevustest – üliõpilasorganisatsioonid, koostööprojektid, võimalused erialaga seotud eneseteostuseks ja vaba aja veetmiseks. Mis on need ettevõtmised, mida ülikool toetab ja mida tähendab see tudengitele?

Head kuulamist! Tutvu ka tehnikaülikooli õppimisvõimalustega veebis.