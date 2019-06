Sony läks Nikonist mööda

Kaamerate tootmine on üks Sony tugevaimatest valdkondadest, mida toetab ka fakt, et Sony toodab ise oma kaamerate sensorid ning on kujunenud selles osas maailma suurimaks.

Sony pole olnud kaamerate maailmas väga kaua, seni on seda sektorit valitsenud Canon koos Nikoniga. Kiirelt tõusnud Sony on nüüd astunud nende kahe gigandi vahele, kompaktkaamerate arvestuses aga jõudnud juba maailma suurimaks.

Vastavalt Sony viimasele tegevusaruandele on Sony vahetatavate objektiividega kaamerate turuosa kasvanud 19 protsendilt 2017. aastal (majandusaastal) 23 protsendini 2018. aastal, mis toobki Sony Canoni järel maailmas suuruselt teiseks. Järgneb Nikon.

Kompaktkaamerate valdkonnas aga on Sony turuosa kasvanud 26 protsendilt 2017. aastal 29 protsendini eelmisel aastal, mis annab konkurentsitult parima tulemuse maailmas. Ligi kolmandik kompaktkaameratest, mida ostetakse, kannavad nüüd Sony logo.

Sony

Kaamerate tootmine on üks Sony tugevaimatest valdkondadest, mida toetab ka fakt, et Sony toodab ise oma kaamerate sensorid ning on kujunenud selles osas maailma suurimaks. Sony sensoreid kasutavad ka paljud teised tuntud tegijad, sh mobiiltelefonide tootjad. Kui telefonil on megapiksleid 48 ehk 8000 x 6000 pikslit, siis tähendab see tavaliselt seda, et seade kasutab Sony uusimat sensorit IMX586. Need telefonid, millel sees 48-megapiksline kaamera, on näiteks Huawei Nova 4, Xiaomi Redmi Note 7 Pro, Xiaomi Mi 9 ja OnePlus 7.

Kuid ka 40-megapiksline kaamerasensor ei jää sellele tipptootele eriti palju alla. Näiteks kasutavad seda (mudelinimega IMX600) Huawei eelmise aasta tipptelefonid P20 Pro ja Mate 20 Pro, mis on ka mobiilikaamerate testides tipus.

Sony

Sony 24-megapiksline sensor IMX576 on aga kasutusel hoopis laiemas mudelivalikus, sest tegemist on odavama tootega ja see sobib väga hästi keskklassi laiatarbetelefonidesse. Nii leiab näiteks seda tüüpi (pisut vanema) sensori Samsung Galaxy J-seeriast, Samsung Galaxy A7 (2017), OnePlusi ning Lenovo mobiilidest.

Kui tunned huvi Sony kaamerate vastu, siis parima tootevaliku ja tootealase info leiad Sony Centeri kauplustest (Endla ärimajas ja T1 keskuses). Sony Centeris on hetkel käimas ka kaamerate suvekampaania, millega seoses on laial valikul kaameratel väga head hinnad.

Kampaaniatooteid näed SIIT! Lisaks on käimas Sony kampaania „Raha tagasi”, millega on võimalik mitmete kaamerate ja objektiivide ostult kuni 31. juulini osa rahast tagasi saada. Vaata lisa SIIT!