Päikesepaneelid raiskavad palju energiat, aga suur osa sellest on võimalik siiski kinni püüda

Mõnikord pole elektronidel piisavalt palju energiat ja need läbistavad paneeli materjali. Teinekord on elektronidel liiga palju energiat ja materjal ei suuda neid kõiki neelata. Ülemäärast energiat kandvate nn kuumade elektronide energia muundub elektri asemel soojuseks.

Ideaalsetel footonitel on energiatase, mis mahub nn energialõhesse ehk keelutsooni (ingl bandgap), st e kõrgeima hõivatud molekulaarorbitaali ja madalaima hõivamata molekulaarorbitaali vahelisse vahemikku.

„Kõrge energiatasemega footonite tekitatud kuumadest elektronidest pärinev ülemäärane energia neeldub materjalis väga kiiresti soojuse kujul,“ selgitas Pshenichnikov pressiteates.

Parim viis suurema hulga footonite püüdmiseks oleks välja töötada laiem energialõhe. Lahendus võib peituda perovskiitides, mis kujutavad endast lootustandvat alternatiivi ränile ja mille masstootmine madalatel temperatuuridel võib olla lihtsamgi kui ränielementide valmistamine.

Laia energialõhe tekitamiseks kombineeris teadlaste töörühm orgaanilisest-anorgaanilisest hübriid-perovskiidist pooljuhtmaterjali orgaanilise ühendiga, mida nimetatakse bathofenantroliiniks (ingl bathophenanthroline). Seejärel ergastati laseri abil elektrone ja uuriti nende käitumist komposiitmaterjalis.

Katsete käigus õnnestus uurimisrühmal tekitada energialõhe-väliseid kuumi elektrone. Uurijad avastasid, et kuumad elektronid tõepoolest neeldusid orgaanilises ühendis.

Mõneti üllataval moel osutus nende elektronide püüdmiseks vajalik energia suuremaks energialõhest, mis annab mõista, et osa energiat kulub takistuse ületamisele.

Pshenichnikovi väitel tuleb demonstratsioonkatses kasutatud materjalidest järgmiseks konstrueerida töötav seade. Kui töörühmal õnnestub näidata, et nende avastust on võimalik päikesepaneelide juures rakendada, võib see aidata edendada püüdluseid suurema hulga päikeseenergia tõhusaks ärakasutamiseks.

Uuringu tulemused ilmusid novembri keskel teadusajakirjas Science Advances.