Kas Pariisi Jumalaema kirikut saabki üldse taastada?

Pärast tulekahju, mis hävitas Priisi Jumalaema kiriku ehk Notre-Dame’i katedraali katuse ja legendaarse torni, ilmutas rahvusvaheline üldsus suurt huvi Pariisi ühe kuulsama vaatamisväärsuse tuleviku suhtes.

Annetusi 850 aastat vana gooti stiilis rajatise kahjustuste koristamiseks ja rekonstrueerimiseks hakkas voolama nii väikeannetajatelt kui ka suurettevõtetelt ja sihtasutustelt. Notre-Dame’i kirikutorni ümberkujundamiseks korraldati konkurss, kuni viimaks võttis Prantsusmaa senat vastu otsuse, et katedraal tuleb taastada „viimatisel teadaoleval visuaalsel kujul“.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron avaldas lootust, et Notre-Dame taastatakse viie aasta jooksul. Arhitektuuriasjatundjad on seda eesmärki nimetanud ebarealistlikuks.

Nüüd aga on katedraali rektor Patrick Chauvet tõstatanud kahtluse, kas Notre-Dame’i katedraali on üldse võimalik päästa. Tema osutusel on ajalooline pühakoda nii habras, et 50-protsendise tõenäosusega pole seda võimalik restaureerida.

Enne aprillikuist tulekahju renoveerimistööde hõlbustamiseks paigaldatud 50 000 torust koosnevad tellingud kujutavad endast taastamisele olulist takistust. Tulemöllus keevitusid torud omavahel kokku, moodustades u 250 tonni kaaluva väändunud metalli kuhila, mis kogu rajatist oma massiga rõhub.

Selleks, et hoone restaureerimiseks ohutuks muuta, tuleb tellingud eemaldada, kuid see ülesanne pole kaugeltki kergete killast.

Tellingute eemaldamise tööde lõpptähtaeg on määratud aprillikuusse, kuid seni pole kindel, kas tellinguid on üldse katedraalile täiendavaid kahjustusi tekitamata võimalik eemaldada.

50-protsendise tõenäosusega langevad tellingud eemaldamise käigus ühte hoone kolmest võlvkambrist. Nende kambrite võlvid on hoone stabiilsuse seisukohalt kriitilise tähtsusega nüüd, kus katus on põhjalikult kahjustatud.