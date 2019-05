Kaameramehed tööst ilma: Telia ja Levira hakkavad robotkaameratega spordivõistlusi filmima

Kiik lisas, et eeloleval nädalavahetusel toimuvad uue lahenduse testimised. Testide käigus toodetud ülekannete videosalvestusi saavad kõik huvilised alates järgmisest nädalast vaadata Telia Videolaenutuse vahendusel. Edaspidi hakkavad aga robotkaamerad kõigile Telia TV teenuse tellijatele nähtavale Telia LIVE kanalile tootma otsepilti.

Võrkpallurid on abiks

Eesti Võrkpalli Liidu peasekretär Helen Veermäe kinnitusel on nii liidul kui Eesti rahvusnaiskonnal hea meel olla Levira ja Telia partneriks tõeliselt revolutsioonilise tehnoloogia kasutusele võtmisel. "Meie naiste võrkpall on hetkel tõusuteel. On märgilise tähendusega, et nii nagu meie võrkpalli rahvusnaiskond jõudis esimest korda EM-finaalturniirile, tehakse esmakordselt Eestis uue tehnoloogiaga ülekanded just naiste võrkpallikoondise mängudest."

Spordiülekannete puhul jälgib tehisintellekt palli ja mängijate liikumist ning valib automaatselt välja põnevamad kordused, mida spordisõber näha tahab. Robotülekannete vallas on Levira tehnoloogiapartner Pixellot.

"Ülekannete automatiseerimisel kasutatav tehnoloogia pärineb Pixellotilt, mis on tehisintellekti poolt juhitud spordiürituste tootmises teenäitaja. Pixelloti automaatne paljude kaameratega süsteem katab kogu spordiväljaku ning jälgib mängu automaatselt, kasutades pilvepõhist tehisintellekti ning analüüsides platsilt tulevat videopilt ning pakkudes TV-le vastavat vaatajakogemust inimese abita," ütles Pixelloti esindaja.