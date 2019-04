Hübriidkaamera näitab peeglitele tagatulesid?

Profifotograafid kannavad endiselt kaasas raskemaid ja suuremaid peegelkaameraid, tavakasutajad on aga hakanud eelistama kergemaid ja kompaktsemaid hübriidkaameraid. Kas nüüd ongi kätte jõudmas hübriidkaamerate ajastu?

Vaatame, millised on ühe või teise tehnoloogia eelised ning kas tõesti on juba hübriidkaamera plussid murdmas peegelkaamera eeliseid.

Kui veel kümme aastat tagasi soovitati loomingulise ja profifotograafia jaoks raudselt peegelkaamerat, sest sellel oli suurem sensor, vahetatavad objektiivid ja parem pildikvaliteet, siis nüüd ei pea enam need väited ammu paika. Hübriidkaamerad on järele jõudnud. Kuid kas ka mööda läinud?

Kaamera kaal: hübriid võidab

Peegelkaamera tehnoloogiliste iseärasuste tõttu (prismasüsteem, peegel ja katiku ehitus) on DSLR ehk klassikaline peegelkaamera oluliselt suurem ja raskem kui hübriidkaamera, kus peeglisüsteemi pole vaja ning sensor asub otse objektiivi taga. See on juba esimeste hübriidkaamerate tulekust peale nii olnud ja selle plussi on hübriidid säilitanud praeguseni, ehkki peegelkaamerad on aja jooksul kergemaks ja kompaktsemaks läinud.

Tippklassi hübriidid on küll veidi suurust juurde võtnud mitmete lisafunktsioonide ja kauem kestva aku tõttu, kuid on siiski väiksemad. Näiteks Sony täiskaader-hübriidkaamerad a7 ja a9, mis mõlemad on esindatud tuntud tehnoloogiaportaalide Trusted Reviews ja Digital Camera World parimate kaamerate edetabelites, peavad kasvõi sensori suuruse tõttu olema pisut kopsakamad, kuid lisaks on saanud need mudelid endale profikaameratele omase paksu käepideme korpuse küljes, millest saab pildistades mugavalt kinni hoida. Ühtlasi mahub sellesse käepidemesse suurem ja kauakestvam aku.

Objektiivid: seis on võrdsustumas

Paljudel hübriidkaameratel on juba vahetatavad objektiivid. Kui varem oli valiku poolest seis üsna suurelt peegelkaamerate kasuks, siis praegu on vahe juba kohati vaevumärgatav – eriti siis, kui sa pole tipptasemel profifotograaf, kellel peab olema igaks olukorraks mitu objektiivi.

Sonyl on olemas näiteks 28 mm lainurkobjektiiv, Carl Zeissi 35 mm lainurkobjektiiv või Carl Zeissi 18 mm ülilainurkobjektiiv, samal ajal võib kalasilm-konverteriga 28 mm objektiivi vaatenurga veelgi laiemaks saada ja teha panoraamseid kunstfotosid.

Kui otsid teleobjektiivi, siis peegelkaamera eelised võivad vastu tulla alles eriti pikkade torude juures, mida tassivad kaasas spordi- ja loodusfotograafid. Tavaline proff või tõsisem asjaarmastaja leiab aga Sony valikust näiteks võimsa 100–400 mm supersuumiga teleobjektiivi ja kui sellest jääb väheseks, on olemas 1,4- ja 2-kordsed telekonverterid, mis lisavad suurendust vastava arvu kordi.

Kõige enam meeldivad tavakasutajale aga „turistiobjektiivid“, kus korraga saab seadistada vaateulatust lainurgast teleni. Hübriidkaameratele on siin valikus nii 24–240 mm, 70–300 mm, 28–135 mm kui ka palju teisi valikuid.

Kui siiski jääb kõigest sellest väheseks või sul on olemas näiteks Sony A-mounti objektiivid või mõni Canoni või Nikoni objektiiv, siis sellest pole probleemi. Hübriidkaameratele on samamoodi kõikvõimalikke adaptereid, mis sobitavad teiste kaamerasüsteemide ja peegelkaamerate objektiive koos võimalusega ära kasutada nende automaatikat ja seadistusvõimalusi. Näiteks on olemas Sony A-mount / E-mount adapter, mis laiendab kasutatava optika valikut veelgi. Leiab ka Nikoni ja Canoni adaptereid Sony hübriidkaameratele.

Pildiotsija – küsimus on eelistuses

Kaamera pildiotsija puhul on raskem öelda, kumb on parem: kas hübriidkaamera digitaalne ekraan või peegelkaamera läbi prismade näidatav otsepilt objektiivist? Küsimus on viimasel ajal taandumas pigem maitsele: kas eelistad näha pilti sellisena, nagu see läbi optika tuleb, või tahad pilti sellest, kuidas kõik jäädvustub sensorile? Mõlemad soovid on mõnes mõttes õiged, kuid hübriidkaamera kasuks räägib see, et lõpuks tarbime ikka tulemust enamasti digitaalsel kujul ja tahaks kohe näha, mismoodi see salvestus.

Varem oli hübriidkaamerate puuduseks liiga kehv ekraaniresolutsioon, millelt tulemust vaadati, kuid Sony kaameratel on pildiotsija ekraan läinud aina paremaks.

Elektroonilise pildiotsija eelis on veel võimalus näha otse ekraanilt tervet hulka lisainfot, näiteks histogrammi ja pildi parameetreid.

Sarivõte – hübriidkaamerad näitavad siin peegelkaameratele tagatulesid

Kui tahad pilte kiiresti liikuvatest asjadest, siis siin on hübriidid võidujooksu võitnud. Peegelkaamerad ei pruugi enam neile järele jõuda kaadrite hulgas ja kiiruses, mida suudavad hübriidid salvestada.

Näiteks Canoni proffidele mõeldud tipp-peegelkaamera EOS-1D X Mark II suudab jäädvustada 14 kaadrit sekundis, Sony a9 hübriidkaamera aga juba 20. Asjad lähevad aga veel paremaks, sest Digital Camera Worldilt kõrge hinnangu saanud Sony a6000 jäädvustab vajadusel koguni 60 kaadrit sekundis.

Autofookus – hübriidkaamerad on kandadele astunud

Kui peegelkaamerad juhtisid siin ajaloolist võistlust autofookuse kiiruse ja täpsusega, siis hübriidkaamerad on juba selles osas järele jõudnud. Sony a9 suudab peegelkaameratega võistelda uudse hübriidfookuse abil – see hindab teravust nii kontrastsuse kui ka faasinihke järgi ning see tagab ühtaegu kiirema ja täpsema tulemuse, kui paljud peegelkaamerad suudavad.

Sony A7M3 on aga näiteks varustatud real-time AF ehk reaalajas kiire autofookuse funktsiooniga, mis paneb jällegi mõtlema hübriidide eelistele autofookuse osas. Sony kaamera suudab pilti teravustada ka inimsilmale fokuseerides, kuid mitte ainult – värskeima tarkvarauuendusega tuntakse ära ka loomade silmad, mille järgi automaatselt teravust seada. Kõik see tähendab, et pildid muutuvad kiiresti teravaks ning tulemuse pärast karta ei tule.



Video – hübriidid hakkavad mööduma

Kuigi peegelkaamerad olid video fotokaameratesse toomisel teerajajad, pakkudes kompakt-videokaameratele konkurentsi vahetatavate objektiividega, siis hübriidkaamerad on nüüd liidrilt teatepulka üle võtmas.

4K videosalvestus on peegelkaamerate puhul võimalik ainult väga kallitel profikaameratel, 4K video hübriidkaamerates on saamas aga üsna tavaliseks. Seega võib tavakasutaja valida video jaoks juba pigem hübriidkaamera, kui tahab olla tulevikukindel. Pealegi on väiksem hübriidkaamera käest filmides kohati mugavam kui suur peegelkaamera.

