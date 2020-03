FOTOD | Hiina haiglaid puhastavad koroonaviirusest sellised robotid

BBC News kirjuab, et inimesi aitavad selles uudsed haiglarobotid, mille käsutuses on kaks töövahendit: vedelad desinfektandid ja tugevad ultraviolettlambid.

Vesinikülihapendist koosneva desinfitseeriva vedeliku pindadele pritsimiseks on robotil viis pihustit ja 1,5-liitrine vedelikumahti.

Lühilainepikkusel töötavad UV-lambid kahjustavad aga oma kiirgusega baktereid, viiruseid ja muid ohtlikke mikroobe, nii et need ei saa enam paljuneda.

Robotid töötavad muidugi akudel, mille täislaadimiseks kulub kuni kuus tundi. Üks "tööots" kestab 10-20 minutit ja ka inimesed tuleks selleks ajaks ruumist välja ajada. Pärast tervitab neid seal põlenud juuste lõhnaga sarnanev lehk.

Roboti autor on Taanis Odenses asuv firma UVD Robots, mis tõi masina turule juba 2019. aasta alguses. Sellele eelnes kuue aasta pikkune koostöö UVD peremeesfirma Blue Ocean Robotics ja Odense ülikooli haigla vahel.

Robotit tõhusust uue koroonaviiruse hävitamisel pole tegelikult põhjalikult testitud, aga tootjad on kindel, et asi toimib. Varem inimkonnale muret põhjustanud koroonaviirused nagu SARS ja MERS on lühilaine-ultraviolettkiirgusele ju igati vastuvõtlikud.

Ühe sellise "tapjadroidi" hind on umbes 61 000 eurot, aga kui sarnased masinad peaksid laiemalt levima, siis hind kindlasti langeb. Maailma eri paigus on toodetud ka juba ridamisi konkureerivaid roboteid.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!