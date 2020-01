Boeing leidis 737 MAX'e uurides veel ühe vea, mis ei lase lennukil isegi õhku tõusta

Legendaarsed reisilennukid Boeing 737 MAX-seeriast kannavad teadupärast juba kolmveerand aastat lennukeeldu, sest sattusid kahte õnnetusse – 2018. a oktoobris Indoneesias, 2019. a märtsis Etioopias –, mille tulemusel hukkusid kõik pardalviibijad, kokku 346 inimest.

Alla kukkunud Boeingute seni tuvastatud vead tegid eri põhjustel ohtlikuks nende teekonna õhus; firma on tõotanud 737 MAXide tootmise alates käesolevast kuust seisata.

Nüüd on avalikkuse ette jõudnud aga info veel ühe vea kohta (seekord tarkvaraline), mis ei lase 737 MAXil isegi õhku tõusta.

Boeingu asjatundjad tegelevad hetkel tarkvaraveaga, mis seostub sellega, kuidas lennukisüsteemid end õhkutõusmise eel kontrollivad. Viga ei lase kinnitada, et lennuk on stardivalmis. See avastati, kui testlennuki tarbeks tarkvara arvutitesse paigaldati.