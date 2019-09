Bang & Olufsen – bränd, mille võib leida nii Bentleyst kui ka aasta arvutist

Taani disain on alati olnud hinnas, kuid tehnoloogia valdkonnas on kõige paremini tuntud üks pika ajalooga tegija – Bang & Olufsen. Võib isegi öelda, et tegemist on kultusbrändiga, sest neid tooteid ihaldavad omale koju paljud, hinnates kõigepealt stiili ja kvaliteeti, mis ongi Bang & Olufseni kaks peamist tugevust.

Kõrge kvaliteedi ja stiilsuse tõttu kohtab B&O logo tihti ka väga soliidsetes kohtades – paljud teised tuntud tootjad on heameelega sidunud oma brändi mõne Bang & Olufseni lahendusega.

Nii võib näiteks Taani kvaliteetelektroonika tootja logo leida mõnes mõttes ootamatutest, aga järele mõeldes, siis täiesti ootuspärastest kohtadest, mis seostuvad luksuse ja hea kvaliteediga.

Maal, õhus ja kontorilaual – parimad tooted koostöös Bang & Olufseniga Foto: HP

Eelmisel aastal valiti maailma parimaks ehk aasta arvutiks 2018 HP Spectre 360. Seda saab kasutada mitmes olukorras: tavalise sülerina, 360 kraadi taha käänatud ekraaniga tahvlina või nn telgi asendis, näiteks filmi vaatamiseks. Kui on soov saada head kinoelamust, siis on ka heli tähtis ning seda teeb HP sülearvutis Bang & Olufseni kõlarisüsteem.

Kui HP-s kasutatav lahendus on rohkem kuulatav kui nähtav, siis Taani disaini parimat külge saab imetleda järgmises koostöölahenduses – luksusbrändi Bentley autodes. Kõlarisüsteem on tippkvaliteetse heliga, kuid näeb ka väga hea välja ning annab luksuslikule sisule oma väljapaistvad detailid.

Kolmemõõtmeline heli viiakse autos iga istekohani ja juhtpaneelilt saab valida heli kõla vastavalt oma meeleolule: säravamat või pigem pehmet ja rahustavat. Kuna helisüsteemide valmistajal on valikus ka mürasummutavad tooted ning kogemus on selles valdkonnas põhjalik, siis tehti ka Bentleyle nutikas müraeemaldus – kõlarisüsteem oskab summutada välist müra ja teeb salongi seega veelgi vaiksemaks.

Singapore Airlines on aga harjunud pakkuma esimese klassi lendudel parimat, nii soovisid nad ka helielamuseks parimat lahendust.

Bang & Olufseni mürasummutavad kõrvaklapid Beoplay H9i ongi sellised, mis kestavad ükskõik kui pika lennu lõpuni, sest aku kestab kuni 18 tundi. Need summutavad efektiivselt ja on samas ka stiilsed ja mugavad kanda. H9i kuulub esimese klassi reisivarustusse Singapuri ja Londoni, Sydney, Hong Kongi, Shanghai ja Zürichi vahelisel lennul.

Bang & Olufseni kolmanda põlvkonna mürasummutavad klapid BeoPlay H9 3rd Gen saab endale ka siis, kui ei satu esimeses klassis lendama. H9 kolmas põlvkond on varustatud Advanced Active Noise Cancelling tehnoloogiaga, mis saab senisest paremini hakkama just madala sagedusega taustamüraga ning inimkõne eemaldamisega. Lennukis, autos ja bussis ongi põhiline just madalsageduslik mootorimüra, millest tuleb muusika kuulamisel lahti saada. Inimkõne aga võib teinekord olla vajalik kuulda, selleks pakuvad klapid Transparency Mode´i ehk läbipaistvat režiimi, millega kuuleb klappe peast võtmata ümbritsevaid hääli vaid ühe nupuvajutusega.

Tõsta treeningu tõhusust tänu mugavale disainile ja kvaliteetsele helile

Jõusaalis või õues trenni tehes ei pea lemmikmuusikat maha jätma või seda kehva kvaliteediga kuulama. Bang & Olufsenil on aktiivsele inimesele pakkuda taas kaks vajalikku põhiomadust – stiilsus ja kvaliteet, mida ühendavad klapid Beoplay E6 Motion. Veel on need ka mugavad kasutada ja vastupidavad, mis on spordiklappide juures väga tähtis.

Beoplay E6 Motion on varustatud neljas suuruses kõrvaotsikuga, et igaüks saaks valida enda jaoks kõige parajama. Plast- ja kummikate on korpusel allergiavabast materjalist, et oleks mugav kasutada pikka aega ning niisketes oludes. Materjal on ka kergelt mustusthülgav.

Tegemist on kõrvasiseste juhtmevabade klappidega, mis on omavahel siiski juhtmega ühendatud, kuid telefoniga ei ole kaablit vaja ühendada. See lahendus tagab mugavuse klappe kiiresti peast võttes. Need saab näiteks juhtmega kaela rippuma jätta. Samuti saab selliseid klappe kuulamiseks kasutada ka akude laadimise ajal. Aku kestab kuni viis tundi, seega jõuab enamiku pikemaid trenne ilma laadimisetagi ära teha.

Kõlarite ja kõrvaklappide sügiskollektsioon – nagu moemajas

Foto: Sony

Kui fännid ootavad Bang & Olufseni tooteseeriaid peale püsivalt hea kvaliteedi ka nende stiilse välimuse pärast, siis ei ole kõrvaklappide ja kõlarite juures nii tihti suuri tehnoloogilisi muutusi kui mõnes muus valdkonnas, et saaks igal aastal või lausa mitu korda aastas uusi mudeleid välja tuua. Taani disainklappide ja -kõlarite tootja on toodete uute mudelite juures võtnud aga kasutusele kõrgmoe lahenduse – kaks korda aastas tuleb välja hetkel moes olevate toonidega sügistalvine või kevadsuvine kollektsioon. Sisuliselt on tegu olemasolevate toodete väikese tuunimisega, andes neile uue põneva värvivaliku, mille on asjatundjad hetkel kõige moekamaks tunnistanud.

Nii iseloomustabki sellesügisesi moekaid kõrvaklappe ja kõlareid sõnapaar “kokkupõrge klassikaga”, mis tähendab tumedat kastanipruuni, helepruuni päevitusjumet ja futuristlikult mahlakat roosat. Sügisvärvides saab valida kõlareid Beoplay A1 ja Beoplay A6 ning kõrvaklappe Beoplay H9 ja Beoplay E6.

Samas võib leida ka kollektsioone, kus kõik tooted on sama värvi ja sobivad niimoodi hästi omavahel kokku. Näiteks saab sellest suvest valida populaarsete kõlarite ja kõrvaklappide uusi roosasid mudeleid ühesuguse metalse tooniga. Uues roosas värvivalikus tulid välja Beolit17, Beoplay H8i, Beoplay E8 2.0 ja Beoplay Charging Pad.

Viimane nimetatutest on Bang & Olufseni uus toode – laadimisalus, mis sobib välimuselt hästi kokku teiste selle brändi toodetega. Korpus on stiilse välimusega ning nahast ja alumiiniumist detailidega, millel on peale ilu ka praktiline väärtus. Nimelt kaitseb tekstuuriga nahk, millega laadimisaluse pind on kaetud, telefoni laadimisaluselt mahakukkumast, kui mobiil hakkab näiteks sõnumite või kõnede peale vibreerima. Isegi laadimisaluse saab värvi järgi täpselt kokku viia muude seadmetega – valida on võimalik halli, roosa, beeži, valge, musta või tumesinise mudeli vahel.

Beoplay Charging Pad on stiililt samasugune nagu uued juhtmevabad kõrvaklapid BeoPlay E8 2.0, mida saabki selle juhtmevaba laadimisalusega laadida.

