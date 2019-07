Aeg liikuda nutikasse 4K-maailma – suur Sony telerite lõpumüük

Kui vaatad endiselt telepilti väiksema eraldusvõimega kui 4K, siis on just nüüd aeg teha tark otsus ja astuda 4K-maailma, sest kuu lõpuni kestab suur Sony 4K-telerite lõpumüük. Juuli lõpuni pole ka ilmad ennustuste järgi kuigi mõnusad, mis soodustabki rohkem kodus olemist ja miks mitte siis juba kvaliteetset 4K-pilti vaadata.

4K-le ülemineku edasilükkamist ei saa enam põhjendada ka sisu puudumisega – kvaliteetset 4K-meediat on kuhjaga, eriti just Android TV-ga nutiteleritele, mille vastavad äpid ja striiminguteenused lubavad terava pildiga kraami üle interneti vaadata. Samuti on häid videoid ja filme Blu-ray-plaatidel, sest kogu maailm läheb vaikselt ja pöördumatult üle uuele kvaliteedistandardile.

Siit leiad viis väga head pakkumist, millega juulis soodsalt ja kvaliteetselt 4K-maailma hüpata. Kõik Bravia telerid on lisaks 4K-le ka HDR-ekraaniga, mis tagab eriti laia ulatusega värviruumi ja kontrasti.

Sony Bravia 9005: tipptasemel heli ja pilt

Miterassa

Sony 55-tolline 4K HDR-ekraaniga Android TV mudelinimega KD-55XF9005 on hetkel 30 protsenti tavahinnast soodsam. Enamiku elutubade jaoks on see täiesti piisav. Praegu vaid 1049 eurot maksev nutiekraan on juhitav intelligentsete algoritmidega ja ka väiksema kui 4K kvaliteediga pilt töödeldakse kõrgeraldusvõime vääriliseks.

Kuna Bravia teleritel on Android TV, siis saab sarnaselt telefonile ja tahvelarvutile kasutada piiramatut valikut erinevaid äppe, sealhulgas näiteks Facebooki, YouTube´i, Netflixi jne. 4K X-Reality™ PRO pildiparandus aga töötleb hariliku telesignaali ligilähedaseks 4K kvaliteedile.

Helisignaal on samuti alati kvaliteetne: DSEE-tehnoloogia muundab tavalise heli peaaegu kõrge eraldusvõimega heli vääriliseks.

Nii nagu teistegi telerite puhul, saab ka sellel mudelil kasutada mängimiseks ja teleri juhtimiseks puldina oma telefoni või tahvelarvutit.

Sony Bravia AF8 – OLED praegu kätte eriti soodsalt

Miterassa

Lisaks 4K-le saad Sony nutiteleriga AF8 hüpata kohe ka OLED-ekraanide maailma, mis tagab uue põlvkonna kvaliteediga selge pildi, mille puhul on telerist nähtav juba päriseluga peaaegu äravahetamiseni sarnane.

Android TV-ga teler pakub 4K HDR-pilti ja 4K X1 Extreme protsessori abiga kehvema kvaliteediga pildimaterjali 4K vääriliseks töötlemist. 4K X-Reality™ PRO pildiparandus muudab ka hariliku telesignaali ligilähedaseks 4K kvaliteedile. Hulk muidki nutikaid tehnoloogiaid ja algoritme teevad pildi sujuvaks isegi kiire liikumise korral.

Odavama hinnaklassi OLED-telerite populaarsus tõusebki praegu raketina tänu nende suurele hinnasulale. Ka Sony Centeri kampaaniapakkumises on selline hea mudel olemas: KD-55AF8 maksab praegu vaid 1599 eurot (–36%).

Sony Bravia KD-55XF8577 – mugav ja soodne keskmise suurusega nutiteler

Miterassa

55-tolline ekraan on täiesti piisav enamiku korterite ning majade jaoks, lisaks on sel ka taskukohane hind. Alla 860 euro maksev nutiteler on Sony puhul traditsiooniliselt Android TV-ga, 4K HDR-ekraaniga, Netflixi ja kõigi muude äppidega, mida juba varem näiteks tahvlis või telefonis kasutasid.

Kõik vajalikud ühendusvõimalused on igaks elujuhtumiks olemas: WiFist Bluetoothini ja DLNA-st hübriid-TV-ni.

Sony Bravia KD-49XF8096 – veidi väiksem stiilne ja värvikas nutiteler

Miterassa

Üle 50-tollised mudelid võivad väiksema toa jaoks liiga palju ruumi võtta – see 49-tolline mudel on aga parajalt kompaktne, kuid mitte liiga väike, et siiski korralik kinoelamus välja vedada. Muidugi on ekraani kvaliteet endiselt 4K HDR-i tasemel, lisaks saab kasutada Sony tuntud pildiparandustehnoloogiat 4K X-Reality PRO.

Suur punktitihedus tagab, et ekraanipikslid ei sega isegi üsna lähedalt vaadates ning pilt on endiselt selge ja särav.

KD-49XF8096 maksab praegu 599 eurot (–33%).

Sony 65-tolline tippmudel KD-65AF9: jala- ja kõlarivaba

Miterassa

Kui tahad suurt, minimalistliku disainiga, parima heli ja pildiga seadet, siis juuli sooduskampaaniast leiab ka sellise mudeli – AF9 on tõeline tippmudel mitme uue tehnoloogiaga, mis teevad telerivaatamise mugavamaks ja disaini mistahes sisekujundusega sobivaks.

Sony AF9 on OLED-ekraaniga ja kasutab uue põlvkonna pildiprotsessorit X1 Ultimate. See viib koduse ekraani samale tasemele nagu praegused tipptasemel profiklassi monitorid filmistuudiotes. Pildiprotsessor X1 Ultimate analüüsib jooksvalt videopilti ja tunneb ära, mida näidatakse, seadistades vastavalt ekraani. Heli tuleb otse ekraanipinnalt: vastav tehnoloogia paneb OLED-paneeli vibreerima ja kuuled helisid just sealt, kus need peaksidki tekkima – ekraani seest.

Vaata kõiki soodushindadega telereid e-poest või külasta Sony Centeri kauplust Endla Ärimajas või T1 kaubanduskeskuses.