Vahva! Sipelgateadlane avastas oma aiast täiesti uue liigi

Esialgu arvas Longino, et tegemist on lihtsalt mõne võõrliigiga, kes on näiteks poemulla abiga uude koju sattunud. Laborianalüüsid aga näitasid, et tegemist on uue liigiga, kes on seejuures Longino Utah's asuva kodupiirkonna põlisasukad ning neil on mitmeid sarnasusi kõrvalosariigis Arizonas elutsevate liikidega.

Tegemist on üpris haruldase liigiga, eriti Loode-Ameerikas, kus seni on leitud vaid üksikuid isendeid Utah' osariigi pealinna Salt Lake City ligidalt. Tavaliselt elutsevad sellised liigid pigem niisketes tingimustes, troopikas ja lähistroopikas. Utah on aga kuiv osariik, mis on tuntud näiteks oma soolakõrbete poolest.

Strumigenys ananeotes Foto: Jack Longino, Utah Ülikool

Sipelgateadlane oletab, et niiskete ja soojade elutingimuste lembeline liik võis Utah' kuivades tingimustes elada sügavamal maapinnas. Kuna viimase 150 aasta jooksul on aga usinalt tegeletud pinna niisutamise ja metsade istutamisega, võisid olendid otsustada elu maapinnal proovida. Just sellel põhjusel on uus liik saanud nime Strumigenys ananeotes, mis tähendab "värskelt pinnale tulnud".