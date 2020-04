TEADUSINTERVJUU | Immunoloog Sirje Rüütel Boudinot: koroonaviirus on alles noor poisike, aga teeb juba midagi täiesti teistmoodi

Teadlase hinnangul tuleks kindlasti uurida, miks pole paljudel COVID-19 haiguse läbipõdenud või sellesse surnud patsientidel tekkinud antikehasid ning lümfisõlmed kus just lümfotsüütide paljunemine ja immunoloogilise mälu areng peaks aset leidma on lümfotsüütidest tühjad.

Väga palju on liikvel versioone sellest, kui erinevalt võivad inimesed COVID-19 haigust läbi põdeda. Mis teie kui immunoloogi hinnangul seda enim mõjutab?

Viirushaigusess nakatumine, haiguse kliiniline kulg ja paranemine sõltub organismi sattunud viiruse partiklite hulgast, viiruse paljunemise kiirusest, organismi geneetilisest taustast ja organismi immuunvastusest. Koroonaviiruse transmissioon põhineb „hit and run" taktikal - see viirus põhjustab infektsiooni ja levib edasi järgmisesse peremehesse.

Et sellise viirusega võidelda, on vaja kiiret ja robustset immuunvastust, et peatada viiruse levik organismi sees enne, kui viirus jõuab piisavalt paljuneda, levida elutähtsatesse organitesse ja tekitada seal suuremaid koekahjustusi.

Mille suhtes me oleme erinevad? See on erinev geneetiline taust, eriti erinevad on meil sellised asjad nagu koesobivusmolekulid (ingl k major histocompatebility complex: MHC). Kui viirus tuleb raku sisse, siis rakk peab seda viirust välja näitama. Raku sees lõigatakse viiruse valgud peptiidideks (valgu juppideks) mida näidatakse raku pinnal. Viirusega nakatunud rakud näitavad sel viisil immuunrakkudele, et nende sees toimub midagi ebanormaalset - see on evolutsiooniga väljakujunenud süsteem kõigil selgroogsetel.

Just nende koesobivus antigeenide osas oleme me kõik erinevad ja osadel inimestel seovad need MHC-d viiruse valgu peptiide paremini ning teistel halvemini.

Ehk erinev on see, kui hästi esitletakse viiruse valke meie immuunrakkudele sest sellest kujuneb välja immuunvastus selles inimeses ja sellele viirusele.

Me teame, et tegemist on RNA-viirusega - igavese tüütusega, kuna ta muteerub päris palju.

Kas on palju vähem tüütuid viirusetüüpe, DNA-viirused on märksa „meeldivamad"?