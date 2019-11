Teadlaste loodud animatsioon näitab: vana jää on Arktikast kadunud

Maa polaarpiirkondi hakati satelliitidega esmakordselt jälgima 1978. aastal. Siis sai selgeks, et jäämassid on hoovuste ja tuulte tõttu pidevas liikumises ning vastavalt aastaajale need kogu aeg, kas kahanevad või kasvavad.

Uuest animatsioonist on näha ka jää vanus, vanim ja paksem jää on valge ning selle ümber asetseb halliga märgistatud noorem jää. Vanim jää on sulamata vastu pidanud üle mitme suve.

Animatsiooni on teinud Ameerika Geofüüsika Liit. See on organisatsioon, mis ühendab geofüüsika teadlasi 144 riigist. Nad märgivad, et Alaskast ja Kanadast põhja pool asuv Beauforti meri oli varem koht, kus uus jää sai tekkida ning vananeda, kuid viimastel aastatel on hakanud jää seal lagunema. Kui vana jää laguneb, siis see ka sulab kiiremini ja seetõttu on saanud Beauforti merest pigem vana jää surnuaed.

USA kosmoseagentuuri NASA andmetel on viimased neli aastat olnud ajaloos registreeritud andmete kohaselt kõige soojemad ja maa keskmine temperatuur on tõusnud ühe kraadi võrra võrreldes 1880. aastatel mõõdetud andmetega.