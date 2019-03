Teadlane selgitab, miks ilmateade pidevalt eksib

Vahel kuuleme ilmaprognoose, kus öeldakse, et homme tuleb +2 kraadi sooja, kuni -22 kraadi külma, kohati sajab vihma, lörtsi, lund ja kohati on päikesepaisteline. Kas tõesti paremini ei saa? Tegelikult on meil esinenud sellist olukorda korduvalt, kus sama päeva ilmaprognoos on niivõrd erinev, sest Eesti on ilmastiku mõttes väga suur.

Võtame ühe näite. Meie ilma mõjutavad päris sageli Atlandi ookeanilt tulevad tsüklonid. Tsükloni algne liikumise trajektoor on sageli korduv ja üsna sirgjooneline. Ent mida kaugemale ookeanist, seda keerulisem on tsükloni liikumise teed prognoosida.

