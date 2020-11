Moderna koroonavaktsiini hind on nüüd teada, EL tahab odavamalt

Lauri Jürisoo forte.ee toimetaja RUS 1

Illustratiivne pilt koroonavaktsiinist ja selle kõrgest hinnast. (Foto: Pixabay / Gerd Altmann)

Kes võidab koroonavaktsiiniralli? USA firma Moderna oli esimene, mis rõõmustas üldsust teatega, et nende vaktsiin on valmis ja selle tõhusus on kõrge – esmaste andmete järgi 94,5%.