Moderna koroonavaktsiin on esmaste andmete kohaselt tõhusaim

Hiljuti tuli sarnase teadaandega välja ka ravimifirma Pfizer. Sarnaselt Saksamaa farmaatsiafirma vaktsiinikandidaadile on ka Moderna puhul tegemist kahedoosilise mRNA vaktsiiniga. Varasematest vaktsiinidest on mRNA vaktsiinid erinevad, kuna varem süstiti inimese organismi nõrgestatud või surnud haigustekitajad, mille vastu tootis immuunsüsteem antikehasid. Nüüd aga annab mRNA vaktsiin inimese organismile justkui retsepti, kuidas antikehasid toota ja seetõttu ei lähe haigustekitajat vaktsiinis vajagi.

Moderna vaktsiinikandidaat erineb Pfizerist, kuna seda saab transportida -20 kraadi juures, Pfizeri vaktsiin nõuab -70 kraadist keskkonda. Lisaks peaks Moderna vaktsiin olema kasutuskõlbulik kuus kuud, Pfizeri vaktsiin tuleks tarvitada kiiremini.

Moderna kavatseb lähinädalatel esitada USA toidu- ja ravimiametile (FDA) erakorralise kasutamise loa taotluse (EUA) ning ootab, et EUA tugineb 151 juhtumi lõplikule analüüsile ning kahekuulisele jälgimisajale.

“Tegu on pöördepunktiga meie COVID-19 vaktsiinikandidaadi arendamisel. Alates jaanuari algusest oleme olnud viiruse kannul, eesmärgiga kaitsta maailmas nii palju inimesi kui võimalik. Kogu aeg oleme teadnud, et iga päev loeb. Meie kolmanda faasi positiivne vaheanalüüs andis esimese kliinilise kinnituse, et meie vaktsiiniga saab vältida haigestumist, sealhulgas rasket haigestumist COVID-19,” ütles Moderna juhatuse esimees Stéphane Bancel.

Moderna vaktsiini kõrvalmõjudena on senistes katsetes esinenud lühiajaline väsimus ja peavalu.