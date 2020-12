Maailma riikidel on suur plaan tekitada maapealne Päike ja panna see elektrit tootma

Oli 2006. aasta, kui Euroopa Liit sõlmis Hiina, India, Jaapani, Korea, Venemaa ja USA-ga rahvusvahelise lepingu, et rajada magnetsulustatud tuumasünteesi teadusuuringute reaktor ITER.

„Eesmärgid on väga suured – Päikese-taolise termotuumareaktori loomine Maa peal. Kui plaan teostub, oleks see praktiliselt igavene ja lõpmatu energiaallikas,” märkis projekti Eesti-poolne tööstussuhete koordinaator Ott Rebane.

Loe, kuidas revolutsioonilise energiaallika loomine edeneb ja kuidas eestlased sellega seotud on.