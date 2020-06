KUULA SAADET | Haridussaade „Innovaatika” #13: neid põnevaid ameteid lennunduses saad Eestiski õppida

Kui küsida inimestelt, milliseid ameteid nad lennunduses teavad, siis enamik nimetab pilooti ja lennukikaptenit. Veel teatakse reisisaatjat ja heal juhul mõeldakse ka neile lennujuhtidele, kes lennumasinaid maapinnalt turvalisuse suunas juhivad. Tehnilised erialad, mida on lennunduses palju, reisijale igapäevaselt ju välja ei paista. Eesti Lennuakadeemias aga õpetatakse kõiki neid „nähtamatuid” erialasid.

„Lennundus on väga rahvusvaheline ja pärast kooli lõpetamist on uksed meile valla üle maailma,” tunnistas kolmanda kursuse tudeng Oskar Saarepera, kes õpib akadeemias õhusõiduki ehituse ja hoolduse erialal. „Väga huvitavad on olnud need tunnid, kui õpitu järel saab minna angaari ja vaadata lähedalt, kuidas lennukimootor töötab,” lisas ta.

Neile, kellel on tekkinud huvi lennuakadeemias õppimise vastu, soovitab Saarepera tudengivarju võimalust, et olla päev akadeemias ja näha lähedalt, kuidas vastaval erialal õpe käib.

„Nii saab väga hea ülevaate koolimajast ja õppeaja korraldusest. Alati saab minna ettevõttesse töövarjuks, kui kirjutada, et oled lennuhuviline õpilane ja soovid näha, kuidas tuleviku töö välja näeb,” arvas Saarepera. „Sest lennundus on väga peidetud ja salapärane eriala ja keegi täpselt ei tea, mis seal kulisside taga toimub.”

„Aga miks ka mitte tulla tudengivarjuks mitu korda, üks kord vaadata, mida Oskar angaaris teeb, ja teine kord tulla sidelaborisse signaale kuulama,” pakkus kolmandal kursusel side- ja navigatsioonisüsteemide erialal õppiv Laura Danilas.

Kuula, mida räägivad „Innovaatika” saates Eesti Lennuakadeemia õppimisvõimalustest kooli kaks üliõpilast, Oskar Saarepera ja Laura Danilas.