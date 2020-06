KUULA SAADET | Haridussaade „Innovaatika” #12: Eestis tegutseb kool, mille sarnast annab otsida

Võrumaa Kutsehariduskeskus on muutunud paikkonna üheks olulisemaks haridusasutuseks, kus pakutakse suures valikus kutseõpet, alustades mehhatroonika, ehituse, IT ja metallitööde erialaga ning lõpetades majutusteenindusega. Nimekirjas on rohkem kui kakskümmend eriala.

Kuna Võru täiskasvanute gümnaasium likvideeritakse, siis alates septembrist pakub Võrumaa Kutsehariduskeskus lisaks kutsehariduse omandamisele võimalust jätkata nii kolmanda taseme üldharidusõpet kui ka gümnaasiumitaseme üldharidusõpet mittestatsionaarses õppevormis.

„Kolmas tase tähendab seitsmendat, kaheksandat, üheksandat klassi. Nii et kellel on jäänud põhikool pooleli, kuid tahab endale ikkagi tunnistust saada ja haridusteed jätkata, neile on see ideaalne võimalus,” rääkis Võrumaa Kutsehariduskeskuse õppedirektor Riina Randmaa. „Kõik need täiskasvanud, kes on seitsmeteiskümnenda eluaasta ületanud, saavad meil põhikooli- või gümnaasiumiharidust omandada,” täpsustas ta.

Uuendusi on koolis veel mitu. Esiteks pakutakse hariduse omandamiseks e-õppe võimalust, kus õpilased käivad kohal ainult konsultatsioonides. „Elu on näidanud, et inimesed soovivad töö kõrvalt gümnaasiumi ära lõpetada ja oleme leidnud, et siin on hea pakkuda just e-õpet. Nüüd, kui meil on sama katuse all üldharidus- ja kutseõpe, on hea võimalus omandada kaks asja ühekorraga. Meil on päris palju erialasid, kus saab õppida ka mittestatsionaarses õppes. See tähendab seda, et koolis käiakse kas korra nädalas või kord kuus, oleneb erialast ja kursustest. Nüüd on ideaalne, et kui omandad mittestatsionaarses õppes üldharidust, õpid kõrvalt ka ameti,” selgitas Randmaa.

Koolil on muljet avaldav ajalugu. 100 aasta jooksul on kooliga liitunud erinevad õppeasutused – sõelale on jäänud huvitavamad erialalad ja juurde tulnud neidki, mida piirkonna ettevõtted vajavad. Nii mõnegi ameti õpe käib hoopis ettevõttes ja õpetajad sõidavad sinna ise kohale.

„Innovaatika” saates räägib Võrumaa Kutsehariduskeskuse õppedirektor Riina Randmaa, kui võimalusterohke on õppuritele nende juures hariduse ja kutse omandamine.