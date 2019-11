Halba rühti pole olemas. Loe, mis tegelikult kaelavalu põhjustab

Kui vaevlete kaelavalu käes, teadke — te pole oma murega üksi. Seljas tekkiv valu on üks peamiseid töövõimetuse põhjuseid kogu maailmas ja viimase 25 aasta jooksul on see muutunud palju valdavamaks.

Ehkki paljud kaelavalu põdejad paranevad tõenäoliselt paari kuuga, esineb pooltel kuni kahel kolmandikul kaelavalu kannatajatest korduvaid haigushooge.

Oleme kõik kuulnud, et üht- või teistsugune rüht võib seljavalu soodustada, kuid teaduslikud tõendid seda hüpoteesi ei kinnita. Uuringud näitavad hoopis, et märksa olulisemad riskitegurid on une halb kvaliteet, vähene kehaline aktiivsus ja kõrge stressitase.

Ehkki arusaamad õigest ja valest rühist on sügavalt juurdunud, näitab teadus siiski hoopis midagi muud. Inimesed, kes kannatavad kaelavalu käes, magavad vähem ja nende uni on kehvema kvaliteediga; paljudel neist on stressirohke töö. Samuti liiguvad nad vähem ja on tõenäolisemalt depressiivses meeleolus.

Sisuliselt kogeb selline inimene keskmisest rohkem stressi ja märkab ka tõenäolisemalt kaelapiirkonnas lihasjäikust. Seejuures on oluline märkida, et kõik need tegurid ilmnevad juba enne valu tekkimist.

Uurijad on avastanud, et isegi vaid üheksa-aastaste laste seas (kelle käekäiku seirati nelja aasta vältel) on sümptomid nagu väsimus ja uinumisraskused — koos peavalude, kõhuvalu ja halva tujuga — riskitegurid, mis prognoosivad nii iganädalaste kalavalu-episoodide sagedasema esinemise kui ka nende pikema kestuse suuremat tõenäosust.

Õnneks aitavad teadmised kaela- ja seljavalu tekkepõhjustest neid valusid ka vältida. Uuringud on näidanud, et tugevam kael ja sage kehaline treening — näiteks kas või iga päev rohkem jala käimine — pakuvad kaelavalu vastu kaitset. Lisaks unepuudust, kehalist tegevusetust ja stressirohkeid olukordi vältides on võimalik edukamalt kaelavaluga toime tulla või seda ennetada.