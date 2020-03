Esimene inimene saab koroonavaktsiini-süsti juba täna

Asjatundjad on seni arvanud, et vaktsiin võiks turule jõuda kõige 12-18 kuu jooksul ja inimkatseteni jõutakse kõige varem tänavuse aasta lõpus. Aga toimiva lahenduse leidmisega on muidugi väga kiire – kui mitte inimelude, siis maailmamajanduse päästmiseks.

Sestap süstib USA riikliku terviseinstituudi (NIH) esindaja esimest inimest koroonavaktsiiniga juba täna. See leiab aset Seattle'is asuvas Kaiser Permanente Washingtoni terviseuuringute instituudis.

Inimkatsed algavad selles asutuses 45 noore ja terve vabatahtliku abil, kellesse süstitakse eri annustes vaktsiini. See ei sisalda viirust ennast, nii et koroonasse nakatuda sel moel ei saa.

Küll aga loodab instituudi töörühm välja uurida, kas vaktsiini süstimine toob esile mingeid ebameeldivaid kõrvalmõjusid. Kui ei too, saab hakata seda juba laiemas inimringis testima.

Neid ridu tippides on USAs uue koroonaviirusega nakatatuid teadaolevalt 3802, selle tõttu surnuid aga 69.

Uue koroonaviiruse vastaseid vaktsiine ja ravimeid püütakse hetkel luua mitmes maailma eri paigas. Kes suudab selle esimesena kättesaadavaks muuta, on aga iseasi, sest vaktsiini on vaja ka masstoota.

