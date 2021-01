ERISAADE | Värskeim reovee-uuring näitab koroonaviiruse laia levikut: "Eesti on suhteliselt ühtlaselt kaetud."

Tensoni sõnul polnud viirusele viitava "signaali" kogus Eestis kokku tõusnud väga palju, küll aga aina laialdasemalt.

"Mida see kaart näitas – asi on paljuski üle Eesti laiali valgunud. Need rohelised punktid, kus pole seda viirust, on praktiliselt ära kadunud," ütles ülikooli antimikroobsete ainete tehnoloogia professor.

"Väiksemate asulate suur protsent, kust me viirust leiame, tegi kindlasti murelikuks. See on esimene kord, kus me sellist ühtlast jaotust üle Eesti oleme näinud. Varem ikkagi nägime, kuidas olid Ida-Virumaal leiud palju kõrgemal. Need on natuke isegi alla läinud praegu. Aga just see üle-eestiline kaardi värvumine on see, mis muret teeb."

