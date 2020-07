Enneolematu! HIV-i kandja paranes ilma luuüdi-ülekandeta

Haigus on tal remissioonis, mis tähendab haigusnähtude ajutine kadumist või nõrgenemist, ja kui see seisund püsib, siis on kõik hästi. Igatahes on juhtunud HIV-ist tekkiva AIDS-i ravis midagi enneolematut.

AIDS ei tähenda enam automaatset surmaotsust, aga patsiendid peavad viiruse allasurumiseks siiski eluaegselt ravimeid võtma.

Viirusest on seni teadaolevalt vabanenud kaks meest, keda avalikkuse ees tuntakse nn Berliini patsiendina ja Londoni patsiendina, aga nad vajasid selleks luuüdi-tüvirakkude ülekannet.

Brasiillasel avastati HIV 2012. aastal ja tema sai sellega võitlemiseks teistsugust ravi, mis sisaldas tugevaid viirusevastaseid toimeaineid nagu maraviroc ja dolutegravir.

Mehe ravimine lõppes eilse seisuga 57 nädala eest ja endiselt pole ta vereanalüüsidest leitud HIV-i antikehi.

"Teda võib haigusest tervenenuks lugeda," kinnitab Brasiilias asuva São Paulo ülikooli nakkushaiguste asjatundja Ricardo Diaz, kes info brasiillase kohta avalikkuse tõi.

See toimus koroonaviiruse tõttu esmakordselt veebi teel korraldatud üritusel AIDS 2020 (rahvusvaheline AIDS-i konverents).

Diaz nimetab brasiillase puhul kasutatud ravi eetilisemaks kui luuüdi-tüvirakkude ülekandel põhinevat. "Viimaste puhul on suremus kõrge, on terve rida patsiente, kes surid protseduuride tagajärjel või need ei toiminud," kinnitab ta.

Tuleb siiski märkida, et uudset lähenemist pole piisavalt uuritud, et seda julgeks keegi kohe laialt kasutusele võtta. Veel on brasiillase ravijärgsete antikeha-testide tulemused aja jooksul nõrgenenud, mis on võimalik murekoht.

HIV-i / AIDS-i on teadaolevalt nakatunud üle 75 miljoni inimese ja 32 miljonit on selle tagajärjel surnud (ülejäänud elavad ravi abil seni edasi). Tänavused arvud on ligi 41,93 miljonit nakatunut ja 877 000 surnut.