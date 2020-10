Elupõline kardioloog: ärevus tapab eestlasi

Aivar Pau Forte peatoimetaja RUS

Kardioloog Rein Vahisalu ütleb, et eestlaste südant tapab eelkõige psühhoemotsionaalne seis. „Inimesed lihtsalt kärssavad läbi,” nendib ta. Foto: Rauno Volmar

• Kohanemisraskustega inimesed lihtsalt kärssavad läbi



• Jõuab see insener meie juurde ja on plaksti! surnud.



• Lõpetage see farss, tõmmake botased jalga, minge metsa või parki



• Vahemere dieet on super