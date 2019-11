Eestist saab lähiajal CERNi liige ja sellest võiks olla palju kasu

Võrreldes naaberriikidega oleme ka heas seisus. Leedu sai küll võrdlemisi hiljuti n-ö prooviliikmeks - see umbes kaheaastane periood tuleb ka Eestil läbi teha - kuid Läti on liitumisest veel kaugel. Soome on liige olnud juba aastaid.

Mitmekülgselt kasulik

Kasu võiks Eestil CERNist olla päris palju, kuid üllatavalt oleks suur osa sellest esialgu hoopis majanduslik, mitte niivõrd klassikalises mõistes teadusega seotud. Kadastik näitlikustab, et näiteks oleks võimalik teadusasutusse saata meie insenere, doktorante ja järeldoktoreid, kes seal spetsiifilisi teadmisi võiks ammutada ning siis kodumaale tulla ja neid ettevõtetes rakendama hakata. Just insenerid on kusjuures Euroopa Tuumauuringute Keskuse üks suurim vara ning neid on seal ka kordades rohkem kui teadlasi.

Kuid teadmiste vahendamine ja saamine ei oleks ainus koht, kus me suurele teadusasutusele oma teeneid saaks pakkuda ja ka ise seeläbi kasu saada. Samamoodi saaks näiteks CERNi hangetes osaleda Eesti ettevõtted, Kadastiku hinnangul on meil selline võimekus olemas eriti elektroonika vallas. "Ükski suur ettevõte ei hakka tegelema sellega, et toota kellelegi näiteks 12 trükkplaati. Meie oleme aga selliste väikesemahuliste eriprojektide ja prototüüpide valmistamises väga head. Õnneks CERNile polegi enamasti suuri mahtusid vaja," selgitab Kadastik.

Samuti on CERN-i esindajatele väidetavalt muljet avaldanud meie e-riigi teenused ja idufirmad. Kadastiku sõnul on asutuse poolt räägitud isegi sellest, et need teadlased ja insenerid, kes soovivad oma teadustööd või teadmisi reaalseteks ettevõteteks vormida, kuid kes ise pole Euroopast pärit, võiksid seda teha läbi Eesti e-residentsuse programmi ning Eestis iduettevõtete asutamise. See omakorda tooks meie riigieelarvesse veelgi raha.

Kogu majanduslik kasu võiks mõne aja pärast Kadastiku hinnangul aga muunduda ka n-ö klassikaliseks teaduseks. Seda ühest küljest sellest vaatest, et CERNiga liitumine võiks üldiselt populariseerida loodus- ja täppisteaduste õppimist, kuni selleni, et meie majandusmaastikul liitumise tagajärjel tekkivad ja arenevad ettevõtted leiaks sellistele inimestele ka päriselt rakendust.