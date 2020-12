Arstid peavad valima, keda päästa ja keda mitte: koroona tõmbas Leedu tervishoiusüsteemil hinge kinni

Milline on praegu olukord ja millised meeleolud valitsevad enne jõule Leedus?

Olukord on väga raske. 23. detsembril fikseeriti kõige suurem uute nakatanute arv pandeemia vältel – peaaegu 4 000 uut juhtu päeva jooksul.

Leedus lootsid kõik, et pärast karantiini kehtestamist hakkavad need arvud langema ja jõuludeks on nakatumisjuhte vähem, kuid kahjuks läheb olukord halvemaks.

Inimestele on antud jõuludeks soovitus püsida kodus, mitte käia külas ja mitte koguneda suurte rühmadena. Isegi erinevate linnade vahel on liikumine keelatud ja lubatakse ühest linnast teisest sõita vaid neil, kel on seal kinnisvara või sissekirjutus.