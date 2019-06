22 liikmega eksklusiivne klubi hakkab Euroopa idufirmadele raha jagama, sinna kuuluvad ka kaks eestlast

Nimelt kuuluvad sellesse täna avalikustatud info kohaselt Bolti juht Martin Villig ja nõustamise ning investeerimisega tegeleva BaltCapi partner Heidi Kakko, kelle erialaks on just idufirmadesse nõustamine ning nendesse investeerimine.

Hetkel pilootfaasis olev Euroopa innovatsiooninõukogu sai ellu kutsutud eelmisel aastal, Euroopa Horisondi programmi raames, eesmärgiga suurendada Euroopa konkurentsivõimelisust just innovatsiooni, teadus- ja teadmispõhise majanduse ning tehnoloogia valdkondades. Üheks suureks eesmärgiks on just väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete innovatsiooni toetamine.

Juba pilootfaasis on programmi raames ettevõtteid toetatud 700 miljoni euroga ning 2021. aastaks on sellele praeguse kava kohaselt ette nähtud 10 miljardi euro suurune eelarve. Nõuandjate eesmärk ongi nõukogule välja pakkuda, millistele projektidele rahalisi vahendeid ja tuge anda tasuks.

2019 ja 2020 aasta vältel on Euroopa innovatsiooninõukogul kasutamiseks 2 miljardi euro väärtuses rahalisi vahendeid, millega toetatakse nii idufirmasid kui ka väikseid ning keskmise suurusega ettevõtteid. Hetkel jagatakse EIC kiirenditoetusi 149 miljoni euro väärtuses 83 väiksele ja keskmise suurusega ettevõttele, lisaks veel 164 miljonit eurot EIC Pathfinder projekti grantide alusel.