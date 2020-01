YouTube näib toetavat... kliimamuutuse eitajaid

"Keidsime, et väga tõenäoliselt vähemalt iga viies globaalse soojenemise või kliimamuutuse kohta infot otsiv kasutaja saadetakse seda tüüpi valeinformatsiooni jäneseurgu," kommenteerib Avaazi kampaaniate juht ja üks uuringu autor Fadi Quran. "Teadlased näevad kurja vaeva, et harida inimesi eksistentsiaalse ohu suhtes, millega silmitsi seisame, ja YouTube lubab pahade kavatsustega isikutel sel teemal paljude jaoks viimase sõna öelda."

Väiksemad uuringud on varemgi lisanud kinnitust väitele, et YouTube'i kliimateemaliste videote sisu ei ühti sellega, mis teadlastel öelda.

YouTube'i järgmiste videote tulp (up next) on suurema mõjuga, kui esmapilgul tunduda võib. See paneb paika väidetavalt 70% sisust, mida kasutajad järgmiseks vaatamiseks valivad.

Kuidas ja mille põhjal saidil tegutsev algoritm soovitusi koostab, on hoolega hoitud saladus. Targad inimesed on aga viidanud, et algoritm on selgeks saanud, et tasub radikaalset ja vaidlusi äratavat sisu soovitada, kuna see paelub inimesi enim.

YouTube'i esindaja vastus Avaazile oli ootuspärane: uuringut nad ei kommenteeri, kindlaid vaatenurki esile ei tõsta ega alla suru. Kui üldse, tõstavad nad esile mõjukaid hääli ja teemasid, mille kohta on kerge valeinfot saada. Nii, tundub, läks ka uuringus toodud videote puhul.