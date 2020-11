Uskumatu – mobiilimäng "Pokémon GO" teenib absurdselt palju raha veel praegugi

Mobiilimäng "Pokémon GO" ilmus 2016. aasta juulis ja kujunes esialgsetest tehnilistest probleemidest hoolimata uskumatult populaarseks. Koguni niivõrd, et sellest avaldasid uudiseid ja pikemaidki lugusid tehnoloogiasaitide kõrval isegi peavoolu kõige laiemat peavoolu esindavad meediakanalid.

Populaarsetel mobiilimängudel on kombeks kauaks edulainele jääda ja tootjatele veel kaua palju raha teenida. Nii läks ka "Pokémon GO" puhul – Forte kajastas selle kestvat edu mh teose kaheaastaseks saamise järel ning jätkab nüüd, kui selle ilmumisest on möödas neli ja veerand aastat!

Tundub, et ameeriklaste firma Niantic sünnitatud megahitt on sama relevantne kui varem, või koguni rohkemgi. "GO" kogutud käive ületas tänavuse esimese kümne kuuga juba miljardi USA dollari (853 mln euro) piiri.

Teose rahateenimisvõime on seega tugevnenud, sest tänavune on esimene aasta, mille lõikes "GO" "miljardipiiri" ületas, ja kaks kuud on muidugi veel minna. Ja seda pandeemiaga seotud liikumis- ja muudest piirangutest hoolimata. Kokku on teos teeninud raha enam kui 4,5 miljardi dollari (ligi 3,84 miljardi euro) jagu.

Jätkuv edu põhineb osaliselt kindlasti arendajate väsimatus lisasisu tootmises, sh kingitused, mida mängijad eri põhjustel mängukeskkonnas tasuta saavad. "GO" edu pole suutnud aga tuult tiibadesse puhuda teistele AR- ehk täiendatud reaalsuses aset leidvatele mobiilimängudele, kuigi paljud tootjad seda kindlasti lootsid.

Tänavu on rahakogumises olnud "GO"-st edukamad vaid kaks mobiilimängu, "PUBG Mobile" ja "Honor of Kings".