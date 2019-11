Suunamudijate sissetulekud on aastatega mitmesajakordistunud

Firma toob oma raportis välja, et näiteks Instagramis tuleb ainuüksi eelmise aastaga võrreldes ühe postituse eest välja käia 44 protsenti rohkem. Kui eelmisel aastal tuli keskmiselt maksta 1143 USA dollarit, siis praegu küsivad kuulsused postituste eest juba üle 1640 dollari.

Kui minna ajas veel tagasi, on numbrid täiesti uskumatud. 2006. aastal oli keskmise postituse hind kõiki platvorme vaadates alla 8 dollari, tänaseks on see number tõusnud aga 1442 dollarini. See on pea 200 kordne hinnatõus.

IZEA tegevjuhi Ted Murphy sõnul hakkasid nemad sotsiaalmeedias toimuvat täpsemalt jälgima 2006. aastal kui nad avasid oma esimese suunamudijaid koondava platvormi. "Selle aja jooksul on meilt läbi käinud üle 3,8 miljoni postituse, sealhulgas väga paljudes erinevates formaatides ja erinevatel platvormidel," selgitab ta.

Viimase viie aasta jooksul on kõige suuremad tõusud läbi teinud aga hoopis Facebooki staatuse postitamine ja YouTube'i video. Kui esimene maksis viis aastat tagasi 8 dollarit, siis praegu tuleb selle eest keskmiselt maksta 395 dollarit. YouTube'i videote hind oli ka juba viis aastat tagasi üpris kõrge ning keskmine jäi 420 dollari ligi, kuid nüüd on see veel 16 korda kõrgem ja ühe tellitud video hind jääb umbes 6700 dollari ligi.