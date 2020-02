"Selle jaoks leidub äpp!" Hiinlastel on koroonaviiruse vältimiseks telefonirakendus

Kui Apple väljastas 2008. aasta juulis nutitelefoni iPhone 3G ehk esimese iPhone'i, millele kasutaja sai ise äppe alla laadida, siis saatis seda popp reklaamikampaania, mille lööklauset "There's an app for that" (ee "Selle jaoks leidub äpp") teatakse ja tsiteeritakse siiamaani.

Slogan oli loodud märkima, et iPhone'i tasub hankida, sest äppe saab olema selle jaoks palju – lausa iga mõeldava soovi ja vajaduse jaoks*.

See oli tollal suur asi, kuna nutitelefonid, nagu neid praegu teame, olid veel suhteliselt uus nähtus. iPhone'iga konkureerivaid Androidi telefone ega neile äppe pakkuvat e-poodi polnud veel olemaski (need lisandusid alles mitu kuud hiljem).

Aja jooksul on ilmunud nii veidraid ja ootamatuid äppe, et Apple'i vana lööklause on ikka ja jälle taas kasutust leidnud. Näiteks Hiinas on nüüd kasutusel telefonirakendus, mille abil saab teoreetiliselt koroonaviirusega kokkupuutumist vältida.

Millist infot see äpp täpselt pakub? Kasutaja saab kontrollida, kas ta on viibinud inimeste lähedal, kes võivad koroonaviiruselt saadud nakkust kanda või on sellega lähedalt kokku puutunud, näiteks meditsiini- ja ühistransporditöötajad (sh lennukites ja metroodes).

Kasutaja peab registeerima oma nime, telefoninumbri ja isikukoodi ning saab seejärel äpi teel kolme teise inimese hetkeseisu jälgida.

Rakendus on valminud riiklikult kogutud terviseandmete põhjal ja riigifirma CETC (Hiina elektroonikatehnoloogia grupp) osalusel.

Läänes tabaks sellist jälitamisprogrammi ilmselt kriitikanooled, aga Hiinas ja ka Aasias laiemalt vaadeldakse isikuandmeid erinevalt. Umbes nii, et andmed on kasutamiseks, mitte lukkupanemiseks – eriti, kui inimene on saanud selleks loa anda. Hiina valitsusel pole rahva kõrgtehnoloogilise ja ulatusliku jälitamisega mingit probleemi.