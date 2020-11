Mis toimub? Keegi vahetas äsja ligi miljardi dollari eest Bitcoini pärisrahaks

Mis juhtus? Aitäh küsimast. Keegi tühjendas järsku maailma ühe väärtuslikema Bitcoini-rahakoti, mis on seisnud neitsilikult puutumata ja kogunud digiämblikuvõrke 2013. a märtsist.

Kontol olnud 69369,16716000 Bitcoini väärtus oli ligi miljard USA dollarit, täpsemalt 964 miljonit dollarit ehk ümmarguselt 822 miljonit eurot.

Selle summa kandmine uuele aadressile maksis kokku muide vaid ca 10,24 eurot – sööge seda, ahned vana-kooli-rahandusasutused!

Hetkel ei teata, kas omanik otsustas digivarandusega midagi peale hakata või pääses krüptovaluutale ligi mõni häkker. Selle magusa miljardiga on aastate jooksul püüdnud lähemalt tutvust sobitada mõnigi kurikaval arvutivõlur, seni edutult. Kõigi Bitcoini-rahakottide sisu on ju avalik info.

Uudiste põhjal teame, et Bitcoini ligi 12-aastase eluea jooksul on korduvalt juhtunud, et keegi unustab oma digirahakotti kaitsva parooli või viskab hajameelselt minema seda talletanud kõvaketta ning jääb kogutud virtuaalvarandusest seega ilma.

Kangesti huvitav oleks teada, miks miljardikonto nii kaua puutumata seisis ja kes seda lõpuks "tuulutama" asus.

Krüptovaluuta-turu analüütikud firmast Elliptic usuvad, et liikvele läinud digivarandus pärineb tumeveebis asunud musta turu keskkonnast Silk Road, kust need lahkusid 6. mail 2012, kui selle Bitcoini-koguse väärtus oli veel 350 000 USA dollari (praeguses vääringus ligi 340 000 eurot). Järgmine rahaliikumine toimus 2013. a aprillis ja uusim siis nüüd.

Omal ajal mõnisada tuhat eurot väärt Bitcoinist on kasvanud ligi kaheksa ja poole aastaga 822 miljoni suurune rahapada... Valus!

Krüptovaluuta-asjatundja ja ettevõtja Asse Sauga kommentaar

"See juhtum on väga hea näide Bitcoini võrgu läbipaistvusest. Avalikkusele on teada summa ja kanded, kuid pole teada isik nende taga. Kuulsamatel rahakoti-aadressidel hoitakse reaalajas pilku peal.

Sellised aadressid on justkui omamoodi ajalooraamat. Näiteks on teada päris kõige esimene aadress, kust Bitcoini-kanded alguse said. Veel on teada kuulsa Silk Roadi Bitcoini-aadress ning maailma kõige kallima pitsa (10 000 BTC ehk 130 miljonit USD) makse aadress.