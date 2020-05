Ministeeriumi megaraha ajas tigedaks: Amazon ja Microsoft on avalikult tülis

USA kaitseministeerium otsis tükk aega tehnoloogiafirmat, mis suudaks kõik nende pilvekeskkonnad (kokku umbes 500) uude ühtsesse süsteemi kolida.

The Joint Enterprise Defense Infrastructure (lühidalt JEDI-nimeline) projekt on suur asi ka rahaliselt. Lepingu väärtust on hinnatud 10 miljardile USA dollarile – 9,24 miljardit eurole. Möödunud oktoobris selgus, et selle saab omale tehnoloogiahiid Microsoft.

See ei meeldinud aga teisele tehnoloogiahiiule Amazon'ile, mis lepingut juba endale kuuluvaks pidas – nad väidavad, et kaitseministeerium muutis nende osas meelt president Donald Trumpi segamise tõttu, kes Amazoni bossi Jeff Bezosit kohe kuidagi ei salli.

Amazon kaebas ministeeriumi otsuse rohkem kui korra edasi, asi jõudis isegi riigikohtusse, mis tulusale tööotsale ajutiselt pausi pani, aga MS-i eemale tõrjuda pole siiski suutnud.

Tehnoloogiasait Engadget ütleb, et Amazon ja Microsoft on kokkuvõttes avalikult tülli pöördunud (rivaalid on nad ju üldiselt nagunii). Mõlema esindajad on viimastel päevadel avalikkuse ees sõna võtnud – blogipostitusi avaldanud – ja teineteise aadressil kriitikanooli teele saatnud.

Microsofti kommunikatsiooniosakonna boss Frank X. Shaw viitab firma blogis, et Amazon küsis projekti eest liiga palju raha, jäi sellest ilma ning on nüüd lihtsalt vilets kaotaja. Ta lisab, et MS on võimeline kaitseministeeriumi jaoks suuri asju tegema, aga Amazon peab segamise lõpetama.

Amazoni kommunikatsiooniosakonna boss Drew Herdener vastas Amazoni blogis muu hulgas, et keegi asjatundlik ja objektiivne isik ei usuks MS-i pakkumise paremust ning MS-i tegevus COVID-19 kriisi ja üldse tänavuse aasta jooksul on selle üks tõestus.

(Iroonilisel kombel on just Amazon kriisi ajal mitte just parimal viisil hakkama saanud, kui meenutada, et amazonlased hakkasid oma tööandja vastu streikima, sest bossid ei hooli nende heaolust piisavalt.)

Asi on tõesti tuline, kui suurfirmade tippjuhid hakkavad avalikkuse ees oma/üksteise musta pesu pesema. Aga raha ajab ju ka sõbrad tülli, rivaalidest rääkimata.