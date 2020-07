Miljardite mäng: Apple'i äpipood kuulub maailma suurimate majanduste hulka

Apple'i telefone ja tahvelarvuteid teenindav veebipood App Store on kahtlemata tohutu, hetkel on seal ligi kaks miljonit eri äppi. Google'i konkureerivas, Androidi seadmeid teenindavas poes Play Store olla isegi 2,96 miljonit eri äppi.

Kui tahta aga teada, et kui suure digiriigi või -majanduse Apple ja Google oma poodide näol on tegelikult loonud, siis jääme hätta, sest avalikkuse ette on jõudnud ainult osa olulisest statistikast.

Eriti oleks vaja teada, et kui palju rakendused raha teenivad - nende omanikele käivet, poodide käigushoidjatele vahendustasu. Sellist infot Apple ja Google reeglina laiemale ringile ei jaga (kuigi teame, et vahendustasu võib olla üldiselt 0-30%).

Nüüd saladusloor langes mõnevõrra. Apple avaldas hiljuti kokkuvõtte spetsiaalselt tellitud suurest uuringust, mille järgi tõi App Store kõigile seal tegutsejatele käivet kokku 519 miljardi USA dollari (459,6 miljardi euro) eest.

See sisaldab paljusid eri rahaülekandeid, mis kasutajate poolt äppide teel 175 riigis eri firmadeni liikusid:

* tasuliste äppide eest maksmine,

* äpisisesed maksed (eriti levinud muidugi mobiilimängudes),

* teenused, mida telliti äpi teel (toidukullerid, sõidujagamine jm)

* kaubad, mida telliti äpi teel

* äpisisesed reklaamid

Põhiosa kogusid füüsilised kaubad ja teenused (365,75 miljardit eurot ehk 79,58%). Suuruselt teisel kohal on digikaubad ja -teenused (54,01 miljardit eurot ehk 11,75%). Kolmandaks äpisisesed reklaamid (39,84 miljardit eurot ehk 8,67%).

ekraanitõmmis

Apple võtab tavaliselt 15-30% vahendustasu digikaupade ja -teenuste eest, aga ei saa midagi äpisiseste reklaamide ja füüsiliste kaupade eest, mis tänu App Store'i äppidele tarbijateni jõuavad.

Kui vägevat majanduslikku kooslust App Store siis käigus hoiab? Riikide üldpingereaga võrreldes julgen eri andmete põhjal väita, et App Store kuulus möödunud aastal maailma 25-30 võimsaima majanduse hulka.

Kui eksin, annavad uudise esimesed kommenteerijad sellest kindlasti märku ja saan parandada!

Foto: AP / Scanpix

Mõned huvitavad faktid lõpetuseks.

* mobiilimängud olid 2019. aastal App Store'is enim alla laaditud äpitüüp