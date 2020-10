INTERVJUU | Martin Õunap: riigi infosüsteemides algas uus ajastu – tööeluandmed liikusid pilve!

Miks just selline lahendus loodi, mis muutub töötava inimese ja kümnete tuhandete ettevõtjate jaoks ning miks riigis tervikuna tuleviks sarnaste arenduste suunas liikuda, räägib Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) peaarhitekt Martin Õunap.

Millised uued võimalused siis ettevõtjale avanevad?

TEIS-i suur pluss on see, et ettevõtjal tekib selge arusaam, millised on ta kohustused riigi ees. Seni oli rohke info sees raske orienteeruda. Nüüd ütleb infosüsteem ise, mida on tarvis teha. Ja ütleb ka seda, kui kõik on hästi ja midagi pole teha vaja.

Praegu on ettevõtjale loodud võimalus määrata näiteks töötervishoiu- ja töökeskkonna esindajad ja mitmeid teisi võimalusi, milleks muidu oli vaja täita erinevaid blankette ja suhelda korduvalt Tööinspektsiooniga. Nüüd on need tegevused digitaalsed ja hoiavad seeläbi aega kokku.

Kuidas ettevõtja uut infosüsteemi kasutama saab hakata, kas algatuseks peab TEIS-i konto looma?

TEIS-i ei pea eraldi kontot tegema. Iga ettevõte, mis on äriregistris, on ka TEIS-is. Sama kehtib ka töötajate puhul, kes on registreeritud töötamise registris – igaüks saab näha, kes on tema ettevõttes määratud töökeskkonnaspetsialistiks, töökeskkonnavolinikuks või töökeskkonnanõukogu liikmeteks.

Kas kõik need rollid peavad olema täidetud igas ettevõttes?

Töökeskkonnaspetsialist peab olema igas ettevõttes, kus on vähemalt üks töötaja ja neid on Eestis umbes 60 000, töökeskkonnavolinik peab olema igas ettevõttes, kus on vähemalt kümme töötajat ja töökeskkonnanõukogu ettevõttes, kus vähemalt 150 töötajat.

Kuidas uus infosüsteem Tööinspektsiooni inspektorite elu mõjutab – kas nende töökorraldus muutub ka moodsamaks?

Inspektorite jaoks läheb sellevõrra mugavamaks, et kui varasemalt käidi ettevõttes fotoaparaadi ja märkmikuga, siis nüüd teeb puuduste pildistamise ja ülesmärkimise lihtsaks tahvelarvuti.

Samas on see mugavus olemas ka ettevõtja jaoks, kes võib näiteks parandatud puuduse tõestamiseks logida Smart-ID abil telefoniga süsteemi sisse ja teha puuduse kõrvaldamist tõendav foto ning laadida see süsteemi üles. Inspektor ei pea selles veendumiseks ettevõttesse uuesti kohale minema.