Huawei aitab luua rohelisi, ühendatud ja kulusäästlikke 5G-võrke

Shanghais toimunud Mobile World Congressil viidi läbi tippkohtumine „5G on kohal”, mille teemaks olid, nagu nimigi ütleb, 5G-tehnoloogial põhinevad digitaalsed uuendused. Huawei juhatuse esimees Ryan Ding esines kohtumisel ettekandega, kus rääkis muu hulgas 5G-tehnoloogia revolutsioonilisusest ning erakordselt väikesest energiatarbimisest.

„5G-tehnoloogia on üleilmselt leidmas üha laiemat kasutust. Alates käesoleva aasta esimesest poolest on suur hulk riike, sealhulgas Lõuna-Korea, Ühendkuningriik, Šveits, Itaalia ja Kuveit, võtnud 5G-võrgud kommertskasutusse. Kaks kolmandikku neist võrkudest on välja töötanud Huawei,” kommenteeris Ding maailma 5G-võrgustikku.

Hetkel on erinevad tööstused 5G võimalusi katsetamas ning see on jõuliselt hõivamas positsiooni digitaalse ülemineku eestvedajana, suurendades efektiivsust paljudes tööstusharudes. 5G-tehnoloogia on palju kuluefektiivsem kui varasemad tehnoloogiad – keskmine tulu kasutaja kohta on 75% kõrgem kui 4G puhul, samas kui maksumus gigabaidi andmeside kohta on 90% madalam.

5G toob endaga kaasa revolutsioonilisi lahendusi: automaatsed ja ummikutevabad ühistranspordisüsteemid, 3D-hologrammkontserdid kodust lahkumata ning kaugjuhitavad robotid. Erinevaid kasutusvõimalusi on 5G-võrkude puhul tohutult.

Tavatarbija jaoks tähendab 5G veelgi kiiremat andmesidet, võimaldades otseülekandeid virtuaalreaalsuses ning filmide alla tõmbamist kõigest mõne hetkega.

Huawei

Odavam ning parema kvaliteediga otseülekanne

Tavaliselt on televisiooni otseülekannete tegemiseks vaja suurte summade väärtuses tehnikat ning kümneid töötajaid salvestamiseks, toimetamiseks ja ülekande teostamiseks.

Pilvepõhine ringhääling muudab senist olukorda – piisab vaid 5G-paketist, mis maksab alla 1500 euro ja vajab opereerimiseks ainult viit töötajat. Reaalajas video saadetakse üle 5G-võrkude telejaamadesse, mis tähendab, et ülekannet saab teha mis tahes kohas ja ajal. Samuti on seeläbi võimalik saavutada tõeliselt elav kogemus ja senisest parem side lisaasukohtadega.

Politseitöös on võimalik 5G-droone kiirelt sündmuskohale saata, ilma et tuleks mõelda ruumilistele piirangutele. 4K-formaadis videod saadetakse reaalajas tagasi juhtimiskeskusesse, mis võimaldab otsinguid teostada kaugelt ning kiirelt.

Huawei lahendused aitavad luua rohelisi, ühendatud ja kulusäästlikke 5G-võrke

Tippkohtumisel esitles Ding videot, kus demonstreeriti, kuidas 5G-võrk ühendab erinevaid tööstusharusid. Tutvustati lahendusi, nagu nutikas transport, nutikas politseitöö, nutikas tervishoid, nutikas meelelahutus ja nutikad sadamad. Nende lahenduste energiatarbimine on nii madal, et energiatõhusus biti kohta on 25 korda kõrgem kui varasema tehnoloogia puhul.

Uued 5G-antennid on poole väiksemad kui traditsioonilised antenniga ühendatud sidesüsteemid, mis teeb 5G-võrkudega mis iganes piirkonna täieliku katvuse saavutamise operaatorite jaoks lihtsamaks ning võimaldab neil levialas kasutajaid paremini teenindada ja täita mitmesuguste tööstusharude erinevaid vajadusi.

Nagu Huawei ennustas, on 5G-tehnoloogia kogumas maailmas kiiresti populaarsust ning võib peagi seljatada varasemad tehnoloogiad. Huawei teeb koostööd operaatorite ja partneritega, et laiendada 5G-d erinevatesse tööstusharudesse ja saavutada ärilist kasu kõikidele osalistele.