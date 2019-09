FOTOD | Pildistamisfännid on selle tiigikese pärast arust ära (ja enamik jäädvustab end vee all)

Pole just tavaline, et tiigil on isiklik Instagrami-konto, saati siis veel selline, mida jälgib rohkem kui 40 000 inimest — kuid Umbul Ponggok ei ole ka päris tavaline külatiik.

Indoneesias Jaava piirkonnas asuva tiigikese pindala on vaid 20 korda 50 meetrit, kuid vesi selles on suisa uskumatult selge.

Tiiki voolab pidevalt juurde värsket vett 40 allikast tempoga 800 liitrit sekundis, tänu millele ongi vesi seal alati kristallselge. Just see omadus on teinud tiigi ideaalseks paigas, kus endast allveepilte teha.

15 aastat tagasi oli Ponggok vaene ja tundmatu Indoneesia küla, mille porises, reostunud solgitiigis käisid kohalikud kümblemas ja pesu pesemas. Vohas töötus; kohalikel õnnestus põllumajanduse ja ümberkaudsetes kaevanduskarjäärides töötamisega endal hädavaevu hinge sees hoida.