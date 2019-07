Euroopa Liidu riigijuhid soovivad Huaweiga koostööd jätkata

Mitmed Euroopa Liidu liikmesriikide riigipead ja ärijuhid on viimastel nädalatel distantseerunud USA valitsuse otsusest kanda Huawei Technologies musta nimekirja ning vältida nendega koostööd. Järjest enam nähakse Huaweid koostööpartnerina, kes aitab tehnoloogiasektoril uuele tasemele tõusta.

Huawei Baltimaade juht Ricky Chen selgitas Eesti meediale, et enamik Euroopa Liidu riigijuhtidest on Huaweile toetust avaldanud ning et koostööd tehnoloogiasektori arendamiseks soovitakse jätkata, sest see on kõigi huvides.

„2/3 maailma 5G kommertsvõrkudest on Huawei arendatud ning kõik need arendused on läbinud rahvusvaheliste ekspertide testid, et vastata nii tehnilistele kui ka turvalisusega seotud nõuetele,“ selgitas Chen.

Huawei Baltimaade juht lisas, et Huawei on seisukohal, et 5G ja üleüldse tehnoloogiasektori areng sõltub rahvusvahelisest koostööst, mis põhineb kokkulepitud standarditel.

„Tehnoloogia arenguga peab olema tagatud ka küberjulgeolek – see aga peab põhinema rahvusvahelistel standarditel, kus ei välistata ühte tehnoloogia arendajat ja müüjat,“ tõi Chen esile Huawei seisukohta.

Chen tõi positiivsete näidetena välja toetusavaldused Euroopa riigijuhtidelt, kes on näidanud valmisolekut koostööks.

„Me ei kavatse rakendada üliprotektsionistlikke meetmeid mitte ühegi suure üleilmse tehnoloogiaettevõtte suhtes, kuna meie eesmärk on toetada riigi majandust ja luua maksimaalselt uusi töökohti,“ sõnas Prantsusmaa president Emmanuel Macron mais vastuseks USA tegevusele.

Eelmise nädala poliitikafoorumil Global Solutions tõi ka Saksamaa riigikantsler Angela Merkel välja, et ühtegi ettevõtet ei tohiks diskrimineerida puhtalt tema päritoluriigi pärast.

Samal seisukohal on ka Saksamaa majandusminister Peter Altmaier, kes esines tungiva palvega Euroopa Liidule, kutsudes üles Hiinaga koostööd tegema. „Huaweid tuleb kohelda vastavalt õigusriigi põhimõtetele,“ teatas Altmaier ning kritiseeris Washingtoni otsust rakendada ettevõtte suhtes sanktsioone.

Briti ärimagnaadi Alan Sugari sõnul on 5G ja Huawei ümber toimuv puhtalt poliitiline. „Kogu see jama lähtub USA-st. See ei ole seotud mitte turvaküsimustega, vaid tuleneb ärihuvidest.“

Huawei Baltimaade juht nentis, et kuigi Eesti endine peaminister ja Euroopa Komisjoni digitaalse ühisturu asepresident Andrus Ansip on olnud Huawei suhtes kohati kriitiline, on ka tema esile toonud vajadust, et Euroopa peab võimalikult kiiresti minema üle 5G-võrgule, sest see avab inimestele ja ettevõtetele tohutult uusi võimalusi.

Huawei esindaja sõnul on tervitatav, et Eestis on moodustatud töörühm, mis muu hulgas käsitleb ka 5G-ga seonduvaid küsimusi.

„Huawei on valmis siin igakülgselt ja avatult koostööd tegema, et tõestada enda 5G-tehnoloogia kompetentse ning vajaduse korral võimaldada ka Eesti küberekspertidel Huawei 5G turvalisust testida,“ rõhutas Chen.