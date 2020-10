Briti ajalehed: siinse koroonapositiivsete arvu järsus kasvus võib süüdistada Excelit!

Pilt on illustratiivne (Foto: Pixabay / Gerd Altmann)

Ühendkuningriigi ajalehed nagu Daily Mail, The Evening Standard ja The Independent kinnitavad, et hiljutist positiivsete koroonajuhtumite järsku kasvu põhjustas... üsna lihtlabane tarkvaraviga.