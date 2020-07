Bangladeshi sisemajandust hoiab suuresti käigus... Facebook

Facebookis tegutseb hinnanguliselt 160 miljonit väikekaupmeest üle maailma. Eriti sõltuvad on sellest keskkonnad aga mitmed Aasia maad, kinnitab sait restofworld.

Näiteks Tais toimuvad täna ligi pooled veebipõhised müügitehingud sotsiaalmeedia teel. Bangladeshis, kus ei tegutse Amazoni, eBay ja muud taolised kaubandushiiud, on Facebook aga rahva seas kauplemise A ja O.

Kes tahab midagi osta või müüa – mobiiliaksessuaare, rõivaid, kosmeetikat, elusloomi, mida iganes –, teeb seda müriaadi just selleks loodud Facebooki-gruppide ja -lehekülgede vahendusel.

Ilmselt keegi ei tea, kui palju neid täpselt kokku olla võib, aga koguarv ulatub hinnanguliselt üle 300 000. Facebookis äritsemine on Bangladeshis nii populaarseks muutunud, et kohalikud e-poed nagu Daraz, Evaly ja Ajkerdeal kahvatuvad selle kõrval.

Pole ka ime: pärisäri alustamine on kallis, riigis on ka üle seitsme ja poole miljoni töötu, mis on koroonapandeemia tõttu tõusuteel, aga Facebookis äritsemiseks on vaja vaid nutitelefoni, internetiühendust ja umbes 300 eurot alustamiseks.

Erinevalt ametlikest kaubitsejatest on enamik "FB-ärikatest" ilma tegevuslitsentsita, hoiavad oma kaubavarusid kodus ja kasutavad müüdu kohalesaatmiseks kullerteenuseid.

Pooled äritsejatest on Bangladeshis muide naised, mis on üllatav, kui arvestada, et internetiühendust kasutab vaid 15% naistest ja paljudes nn traditsioonilisi väärtusi hoidvates sellekandi abieludes vaadeldakse töötavat naist halvakspanuga.

Üks selline edukas kaubitseja on kuus aastat F-äris tegutsenud Nuzhat Akhter. Tema poel Posh World on üle 8000 jälgija ja ta müüb seal väga erinevaid asju, alates kiivritest ja käekottidest kuni brändiriiete ja isegi autojuppideni.

Kui ostja tahab midagi kindlat, mida seal pole, siis võib ta lingi saata ja üsna kindel olla, et saab soovitud kauba lähema kahe nädala jooksul.

Aktheri edu saladus: tal on midagi, mida paljudel teistel kohalikel pole – rahvusvaheline krediitkaart. Bangladesh on rahapesu-vastase võitluse käigus ainult umbes poolteist miljonit krediitkaarti käiku lubanud ja välismaal ostlemiseks on neil valdavalt umbes 260eurone limiit.