75-aastane memm lõhkus labidaga peaaegu kogu Armeenia interneti

Tegijal juhtub: vaske otsinud 75-aastane Gruusia memm lõhkus labidaga maa sisse peidetud kaableid ja tabas selle käigus õnnetult juhet, mis varustas internetiga 90 protsenti Armeeniast.

Armeenia sideoperaatorid olid võimelised internetiühenduse osaliselt taastama Iraani kaudu, valdav enamik inimesi (keda on ÜRO osutusel ca 2,97 miljonit) jäid aga siiski kuni 12 järgneva tunni jooksul ilma internetita. Sama saatus tabas lisaks väiksemaid alasid Aserbaidžaanis ja Gruusias.

Gruusia osa selle piirkonna rahvusvahelisest kiudoptilisest kaablivõrgust on rongirööbaste kõrval maa all ja seda haldab riiklik rongifirma koos oma partneritega. Sideliin jõuab Gruusiasse Poti sadamasse mööda Musta mere põhja Bulgaariast ning hargneb hiljem edasi Armeenias ja Aserbaidžaani vahel.

Kõnealune maa-alune kaabel on tavaoludes hästi peidetud ja kaitstud, aga jäi metallihimulisele silma tõenäoliselt maalihke või paduvihma tõttu, mis selle paljastas.

Kaabli lõhkumine käivitas alarmi, nii et Aishtan Shakarian'i nimeline memm jäi korrakaitsjatele ruttu vahele. Ta arreteeriti, aga oma kõrge ea tõttu ilmselt karmi karistust ei saa.

Edasine pole laiemalt rahvusvahelisesse meediasse jõudnud, aga Sydney Morning Heraldi jätku-uudis ütles, et Shakarian eitab kaabli lõhkumist ja väidab, et polnud selleks füüsiliselt võimeline. Peagi aga järgnes teade Gruusia siseministeeriumilt, et memm võttis süü siiski omaks.

(allikas: IEEE Spectrum)