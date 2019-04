3 asja, mis annavad ülikiiresti su elule täiesti uue kvaliteedi

„Peaks oma eluga midagi ette võtma.“ Tuttav lubadus ja me kõik lubame seda endale. Igal 1. jaanuaril ja sellele järgneva 52 nädala jooksul piisavalt tihti, et tegelikult hakkab endal ka piinlik.

Oma elukvaliteedi muutmine peaks hakkama pihta väikestest asjadest. Anname sulle järgnevalt kolm mõtet, kuidas mõne hetkega ennast rutiinist lahti murda ja elule uus minek anda.

1. Tõsta korteris mööblit ümber ja muuda elukeskkonda!

Kõige lihtsam meetod elus teha ümberkorraldusi on tõsta ümber oma korter. Aga tea, et uutes majades on internetijuhtme jaoks augud tavaliselt seinas juba valmis ja vanemates majades on kaablid veetud kavalalt seinaääri mööda. See tähendab, et Pinterestist leitud inspiratsiooni pärisellu pööramine võib olla päris vaevaline kaablite ringivedamine. Ja kui elad uues majas, võid sellest üldse ainult und näha – ruuter olgu seal, kus arendaja ette on näinud. Kui ikkagi tunned, et tahaks oma elu reegleid ise sättida, on hea lahendus piiramatu mahu ja kiirusega 4G interneti ruuter. Nett liigub ülikiiresti ja õhu kaudu, mitte aeglaselt ja läbi kaabli. Peaasi, et ruuter voolu saaks. Ja tuba võid siis tõsta ümber juba põhimõtteliselt igal täistunnil. Lisaks ei pane keegi sulle kätt ette, et mida ja kui kiiresti sa alla saad laadida. Nii lihtsalt on.

2. Tööta kasvõi terve suvi maal. Või ükskõik kus.

Pea ülemusega läbirääkimisi, et võtad see suvi veits vabamalt. Ja äkki ta ei olegi sellele vastu? Ja kui ta sellega eriti päri pole, siis anna talle julge lubadus, et „olen küll eemal, aga alati kättesaadav“. Aga ole siis ka. Ära jää lootma metsas wifile (sest seda seal niikuinii pole) või suvilas naabri iidvanast ruuterist tulevale püsiühendusele. Kui juba suvise vabaduse välja võitlesid, taga endale vabadus ka juhtmetest ja aeglasest ühendusest, et su „olen kättesaadav“ ei lõppeks esimese suurema failiga. Ole targem, valmistu veits ette ning anna minna. Tele2 aitab su siinkohal hädast välja: võta piiramatu mahu ja kiirusega koduinternet ning suvine vabadus ootab. Juhtmeid pole vaja, ruuter pista taskusse, wifi tee, kus tahad, ja faile liiguta kiiremini, kui jõuad öelda „ma see nädal pole kontoris“.

3. Säästa igapäevastelt asjadelt. Ja kuluta emotsioonidele.

Inimesel ei ole üldiselt vaja mitut sama funktsiooniga asja, kui jutt pole just riietest. Pole vaja elutuppa mitut telekat, taskusse mitut mobiili ega raamaturiiulisse mitut sama raamatut. Täpselt nii pole vaja ka 60 € eest kuus internetti: internetti suveks (20 € kuus), internetti koju (20 € kuus), internetti eraldi nutiseadmesse (20 € kuus). Piisab ühest. Aga see peab olema hea ja kaasaskantav. Ta peaks olema kiire. Ja soodne ka (19 € kuus). Ja sellega seotud paketti peaks saama igal ajal ümber muuta (tasuta). Ja maht võiks olla selline, et on oldud (piiramatu). Täpselt selline, nagu Tele2 on turule toonud: ei mahu- ega kiiruspiiranguid ja soodne ka. Säästa kuus umbes 40 € ja kuluta see hoopis millelegi targemale. Kasvõi sõpradega väljas söömisele.

Ahjaa – kui midagi on vaja mitut ja sama funktsiooniga, siis need on sõbrad. Neid peab olema hullult palju ja kõik peaksid olema väga head.