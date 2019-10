Stsenaarium ideaalsest mehest

Robotex

Poolteist aastat tagasi tuli mõte, et oleks tore teha sellisele ägedale sündmusele nagu Robotex reklaamiklipike. Vaatasime koos Robotexi tiimiga Chris Cunninghami lavastatud Björgi videot „All Is Full of Love” ja tundus, et selline robotite inimlikustamine võiks olla ka meie teema. Muidugi vastavalt meie võimalustele.