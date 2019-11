Proekspert annab ka sel Robotexil välja ilusa koodi auhinna

Kui Barbara Schwartzi Toyota kümme aastat tagasi ootamatult kiirendama hakates omaniku tappis, ei osanud keegi arvata, et traagilise sündmusteahela vallandas lihtsalt üks eriti jube tekst.

Eksperdid tõestasid aga hiljem, et ameeriklase surma põhjustas aja jooksul spagetihunniku sarnaseks arenenud autotarkvara, mis oli ammu loojate kontrolli alt väljunud.

Enamasti kole kood inimesi ei tapa, kuid ta võib muuta meie elu keeruliseks. Ta on nagu küberrünnak iseenda vastu, mis trollib inimesi ja äriprotsesse. Musta auku kaduv tööaeg, suured kulud, krussis närvid, rikutud kasutajakogemus. Ilus kood võib seevastu teha inimeste elu paremaks, olla majanduslikult kasulik ja kindlasti ka turvalisem kui kole kood.

Proekspert annab juba aastaid Robotexil välja ilusa koodi auhinda. Me otsime koodi, mis oleks loetav nagu hea lühijutt, kus poleks liigseid sõnu ega ridu ning kus iga funktsioon näeb vaeva suurepärase terviku nimel. Me otsime koodi, mis ei ole arusaadav ainult masinale, vaid ka teisele inimesele, kes seda tulevikus edasi peab arendama.

Foto: Robotex

Mõned näited

Inimkeskse koodi eraldi tükid võiksid mahtuda ühele leheküljele.

Read ei tohiks olla hoomamatult pikad.

Iga koodijupp võiks teha ühte selget asja.

Muutujad võiksid olla nimetatud nii, et nende funktsioon oleks kohe arusaadav.

Kirjavahemärgid võiksid olla lahendatud läbivalt ühtses stiilis.

Ilus kood ei sisalda ajalookihte, milles sumbates võib keegi ühel päeval avastada muistse viikingilaeva jäänused. Avastamisrõõm on muidugi tore, kuid kui me ei tea, mis minevikuloori taga peidus on, siis me ei tea lõpuni ka seda, mida kood teeb ja kuidas seda vajadusel parandada.

Ilus kood sisaldab kommentaare, kuid mitte liiga palju, sest see, kui sa pead oma tööd kommenteerima, tähendab tõenäoliselt seda, et kood on liiga keeruline. Ilusat koodi on raske ehitada copy-paste’iga, sest selline buldooserimeetod ei arvesta nüanssidega, millest võib sõltuda väga palju. Peale selle toob kopeerimine endaga kaasa ka vigade paljundamise ohu.