MÄRGATUD! Kummaline metalne olend Tallinna tänavatel

Viimasel ajal on linna peal liikumas nähtud üht kummalist olendit. Kes ta on ja kust ta siia sai? Veel ei ole ka teada, kas neid on rohkem kui üks. Olendit on märgatud nii Stroomi rannas, Mustamäel, Rocca al Mare keskuses, Ülemiste Citys, Oleviste kiriku juures kui ka näiteks Balti jaama turul.

Kahtlustatakse tipplaborite salajasi katsetusi, aga kuna asja uurib ka ufoloog Igor Volke, siis ei saa välistada ka maaväliseid faktoreid. Kas nad on tulnud selleks, et jääda?

Kui keegi on veel pildil olevat kahtlast tegelast märganud, saatke meile temast pilte, kirjutades Robotexi Facebooki.

Vaata, kuidas robot linnarahvaga dialoogi astub:



Vaata, kuidas robot koeraga jalutab:



Vaata, kuidas robot joogat teeb: